Inauguração

Iniciativa abre o complexo esportivo à população com atividades gratuitas, inauguração do stand de tiro com arco e lançamento da Colônia de Férias da Vila Olímpica.

O governador Wilson Lima inaugurou, neste domingo (14/12), o projeto Vila Aberta para Todos, iniciativa do Governo do Amazonas que amplia o acesso da população ao esporte, ao lazer e à convivência social, transformando a Vila Olímpica em um espaço aberto, democrático e acessível para famílias, estudantes e atletas de todas as idades.

O lançamento marca um novo momento de integração do complexo esportivo com a comunidade e passa a fazer parte da agenda fixa da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel). A programação será realizada todos os domingos, das 8h às 12h, com atividades simultâneas e gratuitas, reforçando o compromisso do governo estadual com a promoção da saúde, da inclusão social e do esporte como ferramenta de transformação.

De acordo com o governador Wilson Lima, o projeto reforça o esporte como uma política pública estratégica para o desenvolvimento social. “Às vezes, na percepção da sociedade, a gente tende a entender que prioridade é a saúde, que é a segurança pública, que é a área social, mas nem sempre a gente consegue alcançar a importância que tem o esporte. O esporte acaba evitando que você tenha hospitais lotados, que você tenha jovens na marginalidade. Jovens que começam a fazer parte de projetos esportivos melhoram na escola. O esporte é transformador”, destacou.

A programação de lançamento contou com diversas modalidades acontecendo de forma simultânea em todo o complexo, como caminhada orientada, ginástica, atletismo, futsal, basquete, futevôlei, pilates solo, treino funcional, aula de ritmos, jiu-jítsu kids e atividades para o público idoso, além de espaços preparados para receber famílias e estudantes da rede pública.

Outro destaque foi a inauguração do novo stand de tiro com arco, que passa a integrar oficialmente as modalidades disponíveis na Vila Olímpica. O espaço foi viabilizado por meio de parceria entre a Sedel e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, que realizou a reforma do local, enquanto a Sedel garantiu a estrutura necessária para a homologação da modalidade junto à entidade nacional, permitindo competições oficiais, iniciação esportiva e formação de atletas.

Participaram da solenidade o secretário de Estado do Desporto e Lazer, Diego Fabrício; o deputado estadual João Luiz; os vereadores Diego Afonso e Allan Campelo; atletas e ex-atletas, atletas do Pelci, familiares e representantes da comunidade esportiva.

Usuário da Vila Olímpica há anos, Marcos Sá, de 61 anos, destacou a importância da iniciativa para a comunidade. “Existe muita carência de locais com segurança e apropriados para a gente praticar esporte. Quando tem um lugar adequado e seguro, com a participação dos governantes, é ótimo, é maravilhoso saber que existem espaços e um governo que se preocupa com a população”, afirmou.

Colônia de Férias

Durante a programação, o Governo do Amazonas também lançou a Colônia de Férias da Vila Olímpica, com início nesta segunda-feira (15/12) até 16 de janeiro, com atividades recreativas, esportivas e modalidades olímpicas dedicadas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. A iniciativa amplia o acesso ao esporte durante o recesso escolar e oferece uma programação estruturada de lazer, convivência e incentivo à prática esportiva.

O evento contou ainda com uma homenagem aos atletas que se destacaram ao longo de 2025, reunindo 32 atletas de diferentes modalidades, além de atletas paralímpicos, alunos do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) e estudantes da rede pública estadual com desempenho de destaque em competições esportivas e educacionais nacionais e internacionais.

Durante a solenidade, também foram entregues medalhas e reconhecimentos simbólicos a atletas e estudantes-atletas, valorizando conquistas alcançadas ao longo do ano e reforçando o incentivo do Governo do Amazonas à formação esportiva e educacional de jovens talentos.

O governador Wilson Lima também recebeu, de forma simbólica e como forma de agradecimento, as medalhas Olímpicas conquistadas pelo velocista Sandro Viana, bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, e pela halterofilista Maria de Fátima, que também ganhou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

A programação incluiu, ainda, a graduação de alunos do Pelci na modalidade jiu-jítsu e a realização de um aulão de Defesa Pessoal Feminina, iniciativa da Sedel, que aconteceu exclusivamente no dia do lançamento e já beneficiou mais de três mil mulheres em edições realizadas em Manaus, Parintins e Maués.

Leia mais:

Wilson Lima inaugura Telessaúde em Itapiranga e Silves