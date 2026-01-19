Ponta Negra

Sessão adaptada para famílias com bebês ocorre às 14h e oferece cortesias

O projeto CineMaterna promove mais uma sessão especial no Shopping Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, nesta terça-feira (20), às 14h. O filme exibido será “Anaconda”, lançado em dezembro de 2025 e que conta com o ator brasileiro Selton Mello no elenco internacional.

A sessão ocorre em uma sala adaptada para receber mães, pais e cuidadores com bebês de até 18 meses, oferecendo um ambiente acolhedor e adequado para famílias nessa fase da vida.

Nesta edição, a rede Cinépolis do Shopping Ponta Negra disponibiliza 10 cortesias gratuitas para as primeiras mães que chegarem com seus bebês. As cortesias são válidas para um adulto por criança e seguem a ordem de chegada.

Após o preenchimento das vagas gratuitas, os ingressos poderão ser adquiridos normalmente na bilheteria ou nos totens de autoatendimento. Crianças de até 2 anos não pagam ingresso.

Projeto une conforto e entretenimento

De acordo com a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Luana Coelho, a proposta do CineMaterna é unir conforto, acolhimento e entretenimento em um espaço preparado para receber famílias com bebês.

“A cada edição, buscamos unir conforto, cultura e bem-estar, criando uma experiência leve e agradável para toda a família. A escolha de um filme que também dialoga com o público adulto, como ‘Anaconda’, traz leveza e diversão, além de valorizar a presença de um ator brasileiro no elenco, tornando esse momento ainda mais atrativo para quem participa”, afirma Luana.

Estrutura adaptada para bebês

O CineMaterna adapta a experiência do cinema às necessidades das famílias, com sala levemente iluminada, volume de som reduzido e temperatura do ar-condicionado ajustada. O espaço também conta com trocadores equipados com fraldas e lenços umedecidos, área para carrinhos de bebê e tapete de EVA para crianças que já engatinham ou caminham.

Durante toda a sessão, voluntárias acompanham o público, auxiliando no acolhimento das famílias.

Sobre o filme

O filme “Anaconda” é uma releitura do clássico dos anos 1990 e mistura ação, aventura e comédia. A história acompanha dois amigos que atravessam uma crise de meia-idade e decidem refazer um filme que marcou suas juventudes, mas acabam envolvidos em situações perigosas ao se depararem com uma cobra gigante na floresta amazônica.

Dirigido por Tom Gormican, o longa reúne nomes como Jack Black, Paul Rudd, Thandiwe Newton, Steve Zahn e Daniela Melchior, além de Selton Mello, que interpreta um especialista em cobras.

