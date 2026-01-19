reality show

Ex-participante teria desembarcado sem reconhecer parentes após deixar o reality

A família de Pedro Henrique Espindola, ex-participante do BBB26, afirmou que ele chegou a Curitiba em estado de profunda desorientação e sem reconhecer familiares. O relato foi feito após a desistência do participante do reality show da TV Globo, ocorrida na noite de domingo (18), depois de um episódio de assédio denunciado dentro da casa.

Em conversa exclusiva com o portal LeoDias, familiares próximos relataram como Pedro se encontra desde que deixou o programa. Segundo um parente, que pediu para não ter a identidade revelada, ele desembarcou na manhã desta segunda-feira (19) no aeroporto de Curitiba apresentando sinais de surto psicológico.

Relato aponta sinais de surto psicológico

De acordo com o familiar, Pedro demonstrava confusão mental severa no momento do reencontro com a família. O parente afirmou que o ex-BBB não reconheceu o próprio pai nem o irmão e apresentava falas desconexas.

“Ele esta sem condições de qualquer coisa, esta delirando surtado, não fala coisa com coisa, para ter ideias nem sabe que estava BBB. Iremos interna-lo para sua recuperação, ainda peocurando local certo e seguro. Pegamos ele aeroporto pela manhã, mas mentalmente ele não reconheceu nem o pai e irmão. Acha que está na França, que a filha já nasceu, enfim difícil falar. É triste a situação, sabemos que ele sempre foi agitado mas não delirando”, contou.

Família busca internação

Ainda segundo o relato, a família busca um local adequado e seguro para a internação de Pedro, com o objetivo de garantir a recuperação do ex-participante. O estado emocional do curitibano preocupa os parentes, que acompanham de perto a situação desde sua saída do programa.

(*) Com informações do Portal Léo Dias

