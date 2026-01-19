Maués

Corpo estava dentro de saco plástico e foi localizado após denúncia à Polícia Militar.

Uma bebê recém-nascida foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (19), no lixão do município de Maués, no interior do Amazonas. O local fica na estrada Maués–Miri.

A Polícia Militar, por meio da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM), foi acionada após uma denúncia recebida via Linha Direta informando sobre a presença do corpo no lixão da cidade. Ao chegar ao local, a guarnição confirmou a veracidade da ocorrência.

Segundo informações repassadas à polícia, trata-se de uma menina recém-nascida, encontrada dentro de um saco plástico. Testemunhas relataram que o corpo teria sido descartado por duas mulheres que estavam em uma motocicleta preta. Equipes do Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelly realizaram o translado do corpo.

O caso foi encaminhado ao 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Maués, que ficará responsável pela investigação e pelos procedimentos cabíveis.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Bebê é encontrado morto dentro de quitinete em Manaus