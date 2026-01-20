Operação

O dinheiro estava dividido em cédulas de R$ 50 e R$ 100 sendo transportado por um comerciante.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu, nesta segunda-feira (19/01), uma mochila com R$ 1 milhão em espécie, de origem não declarada. O dinheiro estava sendo transportado por um comerciante, de 44 anos, que estava como passageiro em uma lancha rápida abordada no porto da cidade de Codajás (a 240 quilômetros de Manaus).

As equipes da Base Tiradentes, coordenadas pela Secretaria de Segurança do Amazonas (SSP-AM), estavam em Codajás, em cumprimento à operação Fronteira Mais Segura/Protetor das Fronteiras. Por volta das 10h, realizaram a abordagem à embarcação Expresso Kedson Araújo VI.

Durante o procedimento, os policiais encontraram um passageiro com uma mochila suspeita. Ao terem inspecionado o acessório, localizaram o dinheiro, que totalizou R$ 1 milhão em cédulas de R$ 50 E R$ 100.

À PMAM, o homem não soube informar a quantidade e origem do dinheiro. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para o 78° Distrito Integrado de Policial (DIP) da Cidade de Codajás.

De acordo com o delegado do 78º DIP, Alex Pérez, o responsável pelo transporte informou, em depoimento, que o dinheiro pertencia ao irmão, que também é comerciante em Coari. Disse, ainda, que o valor era oriundo de um empréstimo bancário. Todo o valor foi apreendido e a PC-AM instaurou um Inquérito Policial para apurar a origem do dinheiro.

