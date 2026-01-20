Ficco

Dinheiro foi encontrado em malote após denúncia e ação de inteligência na capital amazonense.

Manaus (AM) – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreendeu, nesta segunda-feira (19/1), aproximadamente R$ 390 mil em espécie durante uma ação realizada na capital amazonense.

Apreensão ocorreu após denúncia e trabalho de inteligência

A operação teve início após denúncias e informações levantadas pelos setores de inteligência. Os dados indicavam que o valor havia sido sacado recentemente em uma agência bancária de Manaus.

Durante a abordagem, feita com apoio da ROCAM, os agentes encontraram um malote contendo todo o dinheiro.

Suspeita de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos

Segundo as investigações preliminares, há indícios de que o montante tenha origem em lavagem de dinheiro, com possível ligação a desvio de recursos públicos federais.

O caso segue sob apuração para identificar a procedência dos valores e possíveis envolvidos em crimes contra a administração pública.

Atuação integrada das forças de segurança

A FICCO/AM é formada por um trabalho conjunto entre diversos órgãos de segurança, incluindo:

Polícia Federal

Polícia Rodoviária Federal

Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP/AM)

Polícia Civil

Polícia Militar

Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência

Secretaria de Administração Penitenciária

Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social

As investigações continuam e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

Leia mais:

Operação em Manaus apreende mais de R$ 1 milhão em espécie ligado à lavagem de dinheiro