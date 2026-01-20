Manaus (AM) – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreendeu, nesta segunda-feira (19/1), aproximadamente R$ 390 mil em espécie durante uma ação realizada na capital amazonense.
Apreensão ocorreu após denúncia e trabalho de inteligência
A operação teve início após denúncias e informações levantadas pelos setores de inteligência. Os dados indicavam que o valor havia sido sacado recentemente em uma agência bancária de Manaus.
Durante a abordagem, feita com apoio da ROCAM, os agentes encontraram um malote contendo todo o dinheiro.
Suspeita de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos
Segundo as investigações preliminares, há indícios de que o montante tenha origem em lavagem de dinheiro, com possível ligação a desvio de recursos públicos federais.
O caso segue sob apuração para identificar a procedência dos valores e possíveis envolvidos em crimes contra a administração pública.
Atuação integrada das forças de segurança
A FICCO/AM é formada por um trabalho conjunto entre diversos órgãos de segurança, incluindo:
- Polícia Federal
- Polícia Rodoviária Federal
- Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP/AM)
- Polícia Civil
- Polícia Militar
- Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência
- Secretaria de Administração Penitenciária
- Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social
As investigações continuam e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.
