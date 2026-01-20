Fogo

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou ao endereço cerca de 40 minutos depois, segundo relatos da vizinhança.

Um incêndio destruiu uma casa por volta das 7h desta terça-feira (20), na Rua Tito Bittencourt, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

No local funcionava uma fábrica e um galpão de reforma de estofados, onde eram feitos e restaurados camas, sofás, poltronas e cadeiras.

As chamas destruíram completamente o imóvel, de grande porte, com pelo menos dois andares, que estava trancado no momento do incêndio. Ainda não há confirmação se havia pessoas no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuam para evitar que o fogo se espalhe para imóveis vizinhos. Em menos de um ano, este é o segundo incêndio registrado no mesmo endereço.

