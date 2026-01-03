Tragédia

Tragédia ocorreu em resort de luxo durante festa de Ano Novo e deixou mais de 100 feridos.

Vídeos mostram cenas de pânico e desespero vividas por pessoas que estavam em um bar atingido por um incêndio durante as comemorações de Réveillon, na Suíça. As imagens, que circulam amplamente nas redes sociais, registram o momento em que frequentadores tentam deixar o local às pressas após o fogo se espalhar pelo estabelecimento. A tragédia resultou na morte de pelo menos 47 pessoas e deixou 115 feridas.

Em um dos registros, é possível ver o incêndio começando no teto do bar enquanto pessoas próximas observam a situação ainda sem perceber a gravidade. Em seguida, um homem tenta conter as chamas utilizando uma toalha, mas não consegue impedir o avanço do fogo. Outros vídeos mostram clientes em estado de desespero tentando escapar pelas portas e janelas do local.

O incêndio aconteceu em um bar localizado em um complexo de esqui em Crans-Montana, no sudoeste do país, durante uma festa de Ano-Novo em um resort de luxo. O local estava lotado no momento do acidente, reunindo moradores e turistas que celebravam a virada do ano.

Segundo as primeiras informações divulgadas pelas autoridades suíças, a principal linha de investigação aponta que o fogo pode ter sido provocado pelo uso de velas e faíscas geradas por garrafas de champanhe, comuns em celebrações desse tipo.

O bar Le Constellation funciona há cerca de 40 anos e é considerado tradicional na região. Situado próximo à base do teleférico que dá acesso às montanhas, o espaço tem capacidade para aproximadamente 300 pessoas, além de um terraço que comporta cerca de 40 clientes.

Crans-Montana é um dos destinos de inverno mais conhecidos da Suíça, especialmente durante o fim de ano, quando o fluxo de turistas aumenta significativamente por conta das festividades e da temporada de esqui.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

VÍDEO: Vídeo mostra início de incêndio em pavilhão na COP30