Moradores encontraram o corpo no ramal Cláudio Mesquita e acionaram as autoridades

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta terça-feira (20), com marcas de tiros na cabeça, no ramal Cláudio Mesquita, no quilômetro 2 da rodovia BR-174, no Amazonas.

De acordo com testemunhas, moradores da região localizaram o corpo nas primeiras horas do dia e acionaram as autoridades.

A vítima vestia apenas uma bermuda preta e branca e apresentava múltiplos ferimentos provocados por arma de fogo, concentrados principalmente na cabeça.

A área foi isolada para a preservação da cena do crime até a chegada da equipe de perícia criminal. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

As circunstâncias do homicídio serão apuradas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

