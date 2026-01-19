Um idoso, identificado como Mardoque Menezes da Silva, de 78 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (19) na rua Raul Antony, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.
Segundo testemunhas, a vítima foi localizada pelo irmão, caída na cozinha de sua residência. Ao notar que a casa estava trancada, ele acionou a Polícia Militar.
O idoso vestia cueca vermelha e camisa marrom no momento em que foi encontrado. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou, no local, que a morte ocorreu por causas naturais.
A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. As autoridades acompanham o caso até a confirmação oficial da causa da morte.
