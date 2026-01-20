Investigação

Reabertura do inquérito foi determinada após o MP identificar inconsistências em laudos e depoimentos sobre a morte do influenciador

A morte do influenciador PC Siqueira voltou a repercutir após a Justiça de São Paulo determinar a reabertura do inquérito policial. Isso ocorre após um pedido do Ministério Público, que apontou falhas e divergências técnicas na investigação encerrada, que havia concluído suicídio. O Metrópoles teve acesso ao processo.

Polícia Civil retoma apurações

Com a decisão, a Polícia Civil deve retomar as investigações e tem 60 dias para concluir o novo inquérito. Além disso, o juiz reforçou que o caso retorna à delegacia de origem e que a condução das diligências é responsabilidade da Polícia Civil, garantindo assim a imparcialidade do processo.

Participação da família

O despacho também esclarece que os advogados da família poderão acompanhar o inquérito, porém, eles não atuarão como assistentes da acusação, já que ainda não há ação penal em curso.

Reconstituição marcada

Por consequência, com a reabertura do caso, a Justiça marcou uma reconstituição para terça-feira (20/1), às 10h30, no apartamento onde o influenciador foi encontrado morto, na Zona Sul de São Paulo.

Histórico do caso

PC Siqueira foi encontrado sem vida em 27 de dezembro de 2023, aos 37 anos. Laudos do IML apontaram asfixia mecânica por enforcamento. Enquanto isso, o inquérito encerrado em outubro de 2025 havia mantido a tese de suicídio, agora contestada pelo Ministério Público e pela família.

(*) Com informações do Metrópoles

