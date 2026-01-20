bloco

Maior bloco da cidade acontece dia 17 de fevereiro, com entrada gratuita e mais de 20 atrações

O Galo de Manaus 2026 está confirmado para o dia 17 de fevereiro, terça-feira, no Sambódromo, com 10 horas de programação e entrada gratuita. Considerado o maior bloco da cidade, o evento traz neste ano o tema “Axé, Boi-Bumbá, Capoeira, Frevo, Maracatu e Samba”.

Mais de 20 atrações vão ocupar três palcos, com apresentações das 16h às 2h, reunindo diferentes expressões culturais que marcam a identidade brasileira.

Line-up reúne artistas locais e nacionais

No line-up oficial estão confirmados Ases do Pagode, DJ Evandro Jr. e Banda, Rebecca Grana, Banda Frevião, Pororoca Atômica, Mikael Lucas e DJ Layla Abreu.

Além dos shows, o público será recepcionado logo na entrada do Sambódromo com apresentações culturais.

“Na entrada do Sambódromo, o público vai ser recepcionado com apresentações de maracatu, capoeira, frevo e outras modalidades de dança”, afirma o produtor cultural Theo Alves.

De acordo com a organização, o tema de 2026 reforça o compromisso do bloco com a diversidade cultural.

“Neste ano, o tema tem o objetivo de valorizar a cultura negra e suas influências no Carnaval, ressaltando a importância na formação da identidade cultural brasileira e a contribuição dessas linguagens”, completa o organizador.

Roda de samba na área VIP

Na área VIP, com 10 horas de open bar, as bandas Vai Garotão, Samba na Veia e Pagode do Rodrigo comandam uma roda de samba exclusiva.

Os ingressos para o espaço custam R$ 150 (meia-entrada ou entrada solidária) e incluem frevolê e copo personalizado. As vendas ocorrem nas lojas Nação Rubro Negra, localizadas nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma.

O open bar inclui água, refrigerante, cerveja, caipirinha e caipiroska.

Camarotes com e sem open bar

Para quem prefere curtir a festa de camarote, o passaporte com open bar custa R$ 200 (meia-entrada ou entrada solidária), por pessoa. A opção sem open bar está disponível por R$ 100.

As vendas de camarote fechado para até 30 pessoas são realizadas pelo perfil oficial do bloco no Instagram (@galodemanaus).

Esquenta do Galo acontece neste domingo

O primeiro “Esquenta do Galo” acontece neste domingo (25), a partir das 16h, na Botecaria, localizada no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na avenida Silves, no Distrito Industrial, antiga Bola da Suframa. A entrada é gratuita.

Leia mais: Jú Marques grava DVD gratuito em Manaus com Calcinha Preta e Klessinha