Alinhamento

Senador afirma que ex-presidente apoiará Tarcísio em SP e pede união da direita

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pretende dizer ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) que considera “fundamental” sua reeleição em São Paulo.

Conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Tarcísio visitará Bolsonaro na Papudinha na próxima quinta-feira (22), entre 8h e 10h.

“Primeiro, acredito que ele [Tarcísio] queira visitar o amigo Jair. Tarcísio gosta muito do Bolsonaro e sempre pergunta como ele está. Em segundo, para ouvir da boca de Bolsonaro que ele está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT”, disse Flávio à CNN.

Apoio à candidatura de Flávio

Na prática, a conversa deve incluir um pedido de apoio explícito de Tarcísio à candidatura de Flávio ao Planalto, em meio a dúvidas de aliados sobre uma eventual entrada do governador na corrida presidencial.

Flávio conta que, no fim de semana, conversou com Tarcísio, que teria assegurado que é candidato à reeleição e que dará suporte à disputa presidencial.

Aliados de Bolsonaro identificaram um divisor dentro da direita, alimentado por sinais de alinhamento entre Tarcísio e Michelle Bolsonaro.

A ex-primeira-dama compartilhou um vídeo do governador criticando o PT. Além disso, ela curtiu um comentário da mulher de Tarcísio, Cristiane, que afirmava que o Brasil precisa de “um novo CEO”.

O último encontro entre Tarcísio e Bolsonaro ocorreu em setembro de 2025, quando o ex-presidente ainda estava em prisão domiciliar por descumprimento de medidas cautelares. Na ocasião, discutiram o cenário eleitoral para 2026.

Apelo à união da direita

No domingo, Flávio Bolsonaro (PL) publicou um vídeo nas redes sociais pedindo união da direita contra o PT.

Por fim, no material, afirmou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é um “aliado fundamental” e que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) desempenha “um papel importantíssimo” nas eleições de outubro.

(*) Com informações do CNN Brasil