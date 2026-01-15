Tensão

Senador diz que não exigirá apoio público de aliados após publicação de Michelle Bolsonaro reacender disputa na direita

O senador Flávio Bolsonaro (PL) declarou nesta quinta-feira (15) que não pretende cobrar publicamente apoio de aliados na corrida presidencial.

A declaração ocorre após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicar nas redes sociais um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no qual ele critica o PT e afirma que o Brasil precisa de um “novo CEO”.

O compartilhamento foi interpretado por grupos ligados ao bolsonarismo como um possível incentivo a uma candidatura de Tarcísio ao Palácio do Planalto.

Com isso, o gesto gerou incômodo entre apoiadores de Flávio, apontado por Jair Bolsonaro como seu nome preferido para disputar a sucessão presidencial.

No vídeo divulgado por Michelle, Tarcísio critica a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e utiliza termos do meio empresarial para defender mudanças no comando do país.

A repercussão aumentou, sobretudo, após um comentário da esposa do governador paulista, que sugeriu a necessidade de um “novo CEO” para o Brasil.

Desabafo

Ao comentar o caso, Flávio Bolsonaro adotou tom cauteloso e afirmou que não pretende exigir manifestações explícitas de apoio.

“Tenho certeza de que, em algum momento, eles vão estar mais ou menos efusivamente na campanha. Eu não vou ficar cobrando ninguém”, disse o senador.

Em seguida, ele reforçou que sua pré-candidatura segue mantida e que se considera o nome indicado pelo pai. “Sou o escolhido por Jair Bolsonaro. Não corri atrás disso, mas Deus me escolheu”, declarou.

Jair Bolsonaro está inelegível e cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, após condenação por liderar uma articulação golpista com o objetivo de permanecer no poder.

Portanto, a definição de um candidato competitivo tornou-se central para o futuro do bolsonarismo.

Michelle reage

Após a reação negativa entre aliados, Michelle Bolsonaro afirmou que não interpretou o comentário da esposa de Tarcísio como um gesto de lançamento informal de candidatura.

De acordo com ela, a fala se referia apenas à necessidade de um novo governante para o país.

“Entendi como se ela estivesse dizendo que o Brasil precisa de um novo CEO, de um novo governante. E todos sabemos que precisa mesmo. Preferencialmente, Jair Bolsonaro”, escreveu Michelle nas redes sociais.

Enquanto parte da base bolsonarista resiste à possibilidade de uma candidatura de Tarcísio, pessoas próximas ao governador avaliam que ele teria maior capacidade de atrair eleitores fora do núcleo mais fiel ao ex-presidente.

