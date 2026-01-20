Oportunidade

Sesc Amazonas oferece cursos presenciais e a distância com benefícios para estudantes.

As inscrições para o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Sesc Amazonas continuam abertas.

As oportunidades são gratuitas e incluem modalidades presencial, para Ensino Fundamental e Médio, e a distância, apenas para Ensino Médio. Além da isenção da matrícula, os estudantes recebem lanche e fardamento.

Quem deseja voltar aos estudos de forma presencial pode se inscrever nas unidades que ainda possuem vagas: Sesc Centro e Cidade Nova, em Manaus, além de Coari, Tefé, Parintins, Maués, Itacoatiara, Manacapuru e Presidente Figueiredo.

Vale destacar que apenas o Sesc Centro oferece todos os níveis de ensino; as demais unidades disponibilizam vagas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Quem pode se inscrever?

Podem se inscrever no Ensino Fundamental candidatos a partir de 15 anos e, no Ensino Médio, a partir de 18 anos.

É necessário ser trabalhador do comércio (ou dependente) ou, caso não se enquadre nesta categoria, ter concluído a educação básica em escola pública.

Além disso, os interessados devem comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos. As inscrições permanecem abertas até que todas as vagas sejam preenchidas.

“Ao ofertar a EJA nas modalidades presencial e a distância, o Sesc Amazonas amplia o acesso à educação e atende às diferentes realidades do público em Manaus e no interior do estado. Nosso método de ensino é dinâmico e utiliza diversas ferramentas que estimulam a aprendizagem”, afirmou Adriana Nascimento, diretora regional do Sesc Amazonas.

Ensino médio a distância

Para a modalidade a distância, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site até o dia 28 de janeiro.

O curso oferece Ensino Médio gratuito integrado à qualificação profissional nas áreas de Produção Cultural e Assistente de Marketing e Vendas.

Com duração de três semestres, o programa combina conteúdo das disciplinas do Ensino Médio com o módulo de qualificação profissional, disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem.

Também são realizados encontros semanais presenciais obrigatórios na unidade Sesc Centro, em Manaus. Mais informações sobre inscrições, documentação necessária e prazos podem ser conferidas no site da instituição.

