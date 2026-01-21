Homicídio

Corpo foi abandonado no KM 12 da rodovia

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quarta-feira (21), dentro de um saco plástico, às margens da rodovia AM-352, no quilômetro 12.

Segundo informações preliminares, pessoas que trafegavam pela rodovia localizaram o corpo e acionaram as autoridades. A vítima estava amarrada em um saco plástico preto e apresentava avançado estado de decomposição.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para identificação e determinação da causa da morte. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

