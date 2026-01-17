Execução

Breno Pontes, de 28 anos, foi morto dentro do próprio estabelecimento; polícia investiga execução.

Um comerciante identificado como Breno Pontes, 28 anos, foi assassinado a tiros dentro de sua própria adega, localizada na Rua Caiena, no conjunto Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (16) e é tratado pela polícia como uma possível execução planejada.

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o autor chegou ao local pilotando uma motocicleta preta e usando capacete fechado. Sem pronunciar uma palavra, entrou no estabelecimento e disparou contra Breno diversas vezes.

A perícia constatou aproximadamente cinco disparos, possivelmente de calibre 9 milímetros, que atingiram regiões vitais, incluindo cabeça e rosto. Após o ataque, o suspeito fugiu rapidamente e seu paradeiro ainda é desconhecido.

Familiares da vítima chegaram minutos depois e se depararam com a cena do crime. A mãe de Breno entrou em choque e precisou ser contida para não ultrapassar o cordão de isolamento, enquanto o irmão também demonstrava grande abalo emocional.

De acordo com parentes, Breno era uma pessoa trabalhadora e sem histórico de envolvimento com crimes. A polícia abriu inquérito e está analisando imagens de câmeras de segurança da região para identificar o autor e a motocicleta utilizada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e a motivação do crime segue em investigação.

