Perseguição policial

Todos os suspeitos foram encaminhados ao 1º Dip

Suspeitos furaram uma blitz e acabaram presos com drogas na noite de terça-feira (20), na avenida Buriti, na Zona Leste de Manaus. A ação deu início a uma perseguição policial, que terminou com a abordagem do veículo em frente ao Prosamin da Cachoeirinha, na Zona Sul da capital.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam uma blitz quando o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu do bloqueio. Em seguida, a equipe iniciou a perseguição.

Após interceptar o carro, os policiais fizeram buscas no veículo e encontraram pequenas porções de drogas. Em seguida, os agentes levaram os suspeitos e o material apreendido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Leia mais: Criança de 2 anos é baleada em tiroteio no AM; suspeitos são presos