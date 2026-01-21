Tentativa de homicídio

Quatro suspeitos de envolvimento no crime foram presos

Uma criança de 2 anos foi baleada durante um tiroteio ocorrido na noite de terça-feira (20), na rua do Cáua, bairro Itamarati, no município de Coari, no interior do Amazonas. Quatro suspeitos de envolvimento no crime foram presos.

De acordo com a Polícia Militar, familiares da vítima relataram que estavam em frente à residência, conversando, quando dois suspeitos chegaram em uma motocicleta Titan preta e efetuaram disparos na direção do grupo. A criança foi atingida na barriga. Após o ataque, os suspeitos fugiram.

O menino foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Coari, onde passou por procedimento cirúrgico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Quatro suspeitos foram presos e encaminhados para os procedimentos legais. O caso é investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

