Clássico

Clássico Flamengo x Vasco marca a terceira rodada do Carioca

Flamengo e Vasco disputam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, o primeiro clássico de 2026, válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, ge.tv, SporTV e Premiere, enquanto o ge acompanha em tempo real com vídeos exclusivos.

Flamengo busca primeira vitória no Carioca

Após três jogos com a equipe sub-20, o Flamengo ainda não venceu na competição. Com o risco de ter que disputar o quadrangular do rebaixamento, aumentando em mais dois jogos um calendário já apertado, o clube decidiu recalcular a rota. Por decisão da diretoria, o elenco principal retorna para o clássico, assim como o técnico Filipe Luís.

Todos os titulares foram relacionados, mas a escalação dependerá da condição física de cada jogador. As únicas ausências confirmadas são: Saúl (recuperação de cirurgia), De la Cruz (procedimento no joelho durante as férias), Danilo (lesão) e o recém-contratado goleiro Andrew, que ainda não foi regularizado.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Desfalques: Saúl, De la Cruz, Danilo e Andrew.

Pendurados: nenhum.

Vasco tenta assumir liderança do Grupo A

O Vasco vem de uma vitória com o time titular e um empate com a equipe reserva no Carioca. Atualmente, ocupa a segunda posição do Grupo A, atrás apenas do Volta Redonda, e entra em campo com chances de assumir a liderança. Para isso, o técnico Fernando Diniz deve escalar a equipe principal. A única ausência será Rayan, em negociações avançadas com o Bournemouth.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma); Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e David (ou GB).

Desfalques: Rayan (negociação) e Jair (departamento médico).

Pendurados: nenhum.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

Assistente 2: Hugo Filemon Soares Pinto

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

(*) Com informações do ge

