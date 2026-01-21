Violência

O pequeno Miguel não resistiu ao tiro no abdômen; quatro suspeitos foram presos pela Rocam e confessaram o crime.

Coari (AM) — A criança de 2 anos, baleada em frente de casa durante um atentado na noite de terça-feira (20), morreu no Hospital Regional de Coari. O pequeno Miguel Rone dos Santos Pereira não resistiu à gravidade do ferimento no abdômen visto que o projétil causou lesões internas severas. Infelizmente, a equipe médica confirmou o óbito logo após o menino passar por uma cirurgia delicada, gerando forte comoção e revolta em toda a cidade.

Dinâmica do ataque e motivação criminosa

De acordo com as investigações da Polícia Militar, a tragédia ocorreu na Rua do Cauá, no bairro Itamarati. Naquele momento, familiares conversavam tranquilamente na calçada quando dois homens em uma motocicleta Titan preta aproximaram-se e abriram fogo. Embora os criminosos aleguem que o tiro foi “acidental”, a polícia confirmou que o crime foi motivado por um acerto de contas entre facções rivais. Então, o alvo real era um homem que estava no grupo, mas ele conseguiu escapar ileso enquanto os disparos atingiram a criança.

Prisão dos suspeitos e confissão

Logo após o atentado, a Rocam iniciou uma operação no bairro Duque para capturar os responsáveis. Nesse sentido, os policiais interceptaram um dos envolvidos, que acabou confessando a participação no crime. Em seguida, ele levou a equipe até o paradeiro dos outros três comparsas. Portanto, a polícia prendeu quatro homens em flagrante: dois que executaram os disparos e outros dois que ocultaram as provas do homicídio.

Apreensões e procedimentos legais

Durante a diligência, os policiais militares localizaram tanto a motocicleta quanto a arma utilizadas no ataque. Visto que os objetos comprovam a materialidade do crime, a equipe encaminhou todo o material à delegacia do município. Atualmente, os quatro suspeitos permanecem à disposição da Justiça e responderão pelo crime de homicídio qualificado, pois a morte da criança alterou a tipificação do caso.

Finalmente, o corpo de Miguel Rone seguiu para a liberação aos familiares. Agora, a cidade de Coari vive um clima de luto profundo enquanto aguarda o sepultamento da vítima, ao passo que a Polícia Civil conclui o inquérito para punir os responsáveis com rigor.

Leia mais:

Criança de 2 anos é baleada em tiroteio no AM; suspeitos são presos