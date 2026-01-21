Ministério da Justiça

Estado registrou queda de 31% nos crimes contra mulheres; dados do Ministério da Justiça colocam o AM abaixo da média nacional.

Manaus (AM) — O Amazonas alcançou a menor taxa de feminicídios do Brasil em 2025, de acordo com os dados consolidados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Durante o último ano, os investimentos do Governo do Estado permitiram que as Forças de Segurança atuassem com rigor, o que resultou na maior redução nacional deste crime, com queda de 31%. Enquanto o Brasil enfrentou um aumento nos casos, o Amazonas registrou 20 ocorrências, o menor número desde 2021.No entanto, o número ainda é um sinal de alerta.

Resultados abaixo da média nacional

Conforme o levantamento do MJSP, a taxa de feminicídio no estado ficou em 0,46 para cada 100 mil habitantes. Nesse sentido, o desempenho amazonense superou significativamente a média nacional de 0,69. Portanto, o estado apresenta um cenário oposto ao restante do país, visto que o Brasil registra, em média, a morte de quatro mulheres por dia. Então, o secretário de Segurança, Vinícius Almeida, atribuiu o sucesso às ações integradas entre a polícia e a rede de proteção.

Atuação da Polícia Militar e Ronda Maria da Penha

Além disso, a Polícia Militar desempenhou um papel fundamental por meio da Ronda Maria da Penha. Dessa forma, os agentes fiscalizaram o cumprimento de medidas protetivas e garantiram a segurança de mulheres que já haviam sofrido violência. Visto que o patrulhamento ordinário manteve presença constante nas ruas, o tempo de resposta para chamadas emergenciais diminuiu drasticamente em 2025.

Fortalecimento da Polícia Civil e prisões

Por outro lado, a Polícia Civil também fortaleceu as Delegacias Especializadas em Crimes Contra a Mulher (DECCM). Atualmente, o estado conta com o Núcleo de Combate ao Feminicídio, que apresentou um índice de eficiência de 100% na capital. Isso significa que, dos oito crimes registrados em Manaus, os investigadores prenderam todos os suspeitos envolvidos. Assim, o foco na polícia judiciária garantiu que a impunidade não prosperasse.

O secretário Vinícius Almeida reafirmou o compromisso de intensificar o trabalho educativo e repressivo em 2026. O governo pretende consolidar esses números, as operações integradas avançarão tanto na capital quanto no interior do estado. Logo, a meta é assegurar que o Amazonas permaneça como a unidade da federação mais segura para a população feminina.

