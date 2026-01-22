IMMU

Novo sistema do IMMU reforça segurança viária e fiscalização de veículos pesados.

Manaus (AM) – Manaus recebeu tecnologia inédita de detector de eixo voltada à fiscalização de veículos pesados, e a novidade integra o novo sistema de fiscalização eletrônica da Prefeitura de Manaus. A implantação ocorre por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e os equipamentos começam a operar a partir do dia 1º de fevereiro.

Por isso, para orientar a população, o IMMU realizou, nesta quinta-feira, 22/1, uma ação educativa de trânsito na avenida General Rodrigo Otávio Jordão Ramos, em frente à Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A atividade teve como objetivo esclarecer motoristas sobre o funcionamento dos novos radares eletrônicos, principalmente os equipamentos de controle de eixo.

Fiscalização mais precisa em vias de grande circulação

A avenida foi escolhida porque concentra grande fluxo de caminhões e carretas, e também por já contar com um dos dez novos equipamentos de detecção de eixo instalados na capital. Além disso, trata-se de uma via estratégica para o transporte urbano e de cargas.

Esse tipo de radar identifica o número de eixos dos veículos pesados e fiscaliza a velocidade de acordo com suas características. Assim, a fiscalização se torna mais precisa, então contribui diretamente para a redução de sinistros graves no trânsito.

Ação educativa reforça segurança viária

Durante a ação, agentes e educadores de trânsito do IMMU realizaram abordagens educativas e esclareceram dúvidas dos condutores. Dessa forma, reforçaram que a fiscalização eletrônica é uma importante aliada da segurança viária.

Segundo o agente e educador de trânsito do IMMU, Werisson Freitas, a orientação prévia é fundamental, porque ajuda a população a compreender o papel da nova tecnologia. “Estamos apresentando um equipamento inédito em Manaus, o controle de eixo, que fiscaliza especialmente veículos pesados, mas também contribui para a segurança de todos”, afirmou.

Motoristas aprovam nova tecnologia

A iniciativa recebeu avaliação positiva dos profissionais que utilizam diariamente as vias da cidade. O caminhoneiro Valter Assunção destacou a importância da ação educativa, porque permite que os condutores entendam as mudanças. “A gente fica sabendo das novidades e entende que esses radares existem para trazer mais segurança”, disse.

Novo sistema amplia fiscalização eletrônica

Além dos dez equipamentos de detecção de eixo, o novo sistema do IMMU contará com 15 pontos de fiscalização de avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. Além disso, haverá sete controladores de velocidade com limite de 60 quilômetros por hora e duas lombadas eletrônicas de 40 quilômetros por hora.

Todos os equipamentos entram em operação no dia 1º de fevereiro, então a prefeitura intensifica as ações de orientação antes do início da fiscalização efetiva.

Ações educativas continuam na zona Norte

Dando continuidade às ações educativas, o IMMU informou que, nesta sexta-feira, 23/1, a partir das 9h, a equipe estará na avenida Governador José Lindoso, no bairro Cidade Nova, zona Norte, orientando condutores sobre os novos equipamentos.

Assim, a Prefeitura de Manaus reforça que a implantação da tecnologia e a intensificação da fiscalização fazem parte de um conjunto de medidas voltadas à redução dos sinistros de trânsito, porque preservar vidas é prioridade. Dessa forma, a cidade avança para uma mobilidade urbana mais segura, responsável e humana.

