LUTO

Bebê tinha 20 dias de vida; governador, senadores e lideranças publicaram mensagens de solidariedade à família

Políticos e autoridades do Amazonas lamentaram a morte de David Benedito, filho do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e de Izabelle Fontenelle. O bebê tinha apenas 20 dias de vida. A família divulgou a informação na manhã desta sexta-feira (23).

Entre as manifestações, o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), publicou uma nota de pesar. Na mensagem, ele se solidarizou com a família e desejou que a fé em Deus traga amparo e força neste momento de dor.

“Que o amor de Deus acolha o pequeno anjo e conceda aos pais e familiares serenidade e conforto neste momento tão difícil”, diz um trecho da nota.

Além disso, o senador Eduardo Braga (MDB) também se manifestou nas redes sociais. Ele afirmou que não há palavras capazes de medir ou aliviar uma dor como essa.

“Uno-me em oração, pedindo ao Senhor serenidade, esperança e conforto, e que Sua presença ampare cada passo neste momento tão delicado”, declarou.

Da mesma forma, o senador Omar Aziz (PSD) lamentou a morte precoce de David Benedito. Segundo ele, a perda de um filho representa uma dor “inominável e irreparável”. O parlamentar desejou que Deus conforte os pais e familiares.

Já o vice-prefeito de Manaus, Renato Júnior (Avante), destacou que o menino será lembrado para sempre pela família.

“Eu sei que nada apaga essa dor, mas deixo aqui o nosso apoio e a nossa presença, sempre que vocês precisarem”, afirmou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (União Brasil), também prestou solidariedade à família. Ele desejou força e conforto aos familiares diante da despedida precoce.

Por fim, o ex-superintendente da Suframa, Coronel Menezes, afirmou que se solidariza com os pais, familiares e amigos e pediu a Deus conforto aos corações enlutados.

Em nota, a Câmara Municipal de Manaus (CMM), por meio do presidente da Casa, vereador David Reis (Avante), e dos parlamentares da 19ª Legislatura, manifestou pesar pela morte de David Benedito, filho do prefeito de Manaus, David Almeida, e da primeira-dama Izabelle Almeida.

Além disso, a CMM informou que se solidariza com os pais, familiares e amigos e apresentou condolências à família.

Por fim, a nota destaca o desejo de que a fé em Deus sirva de amparo neste momento.

Velório e sepultamento

O velório de David Benedito ocorre a partir das 9h, na Igreja Adventista do Morro da Liberdade. Já o sepultamento está marcado para as 11h, no Cemitério São Francisco, no mesmo bairro.

Neste momento, a cidade de Manaus se une em solidariedade ao prefeito David Almeida e à primeira-dama Izabelle Fontenelle, que enfrentam uma perda irreparável.

