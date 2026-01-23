Ocorrência

Não há informações sobre feridos

Publicado em 23 de janeiro de 2026

Um carro modelo Fiat Siena pegou fogo na manhã desta sexta-feira (23) na avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus.

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio nem se houve feridos. As chamas se espalharam rapidamente e provocaram congestionamento na região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo, enquanto agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) orientaram os motoristas que passavam pelo local.

