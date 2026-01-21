Flagrante

Incêndio atingiu o local na manhã de terça-feira

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que um suspeito ateia fogo em uma fábrica de sofás, na terça-feira (20), na rua Tito Bittencourt, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

O incêndio foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o suspeito circulando pelo local com uma garrafa. Em determinado momento, ele despeja o líquido sobre diversos objetos e, em seguida, ateia fogo.

De acordo com informações, a gravação foi entregue à polícia, que já investiga o caso.

O incêncio

Um incêndio destruiu uma casa por volta das 7h de terça-feira (20), na Rua Tito Bittencourt, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

No local funcionava uma fábrica e um galpão de reforma de estofados, onde eram feitos e restaurados camas, sofás, poltronas e cadeiras.

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou ao endereço cerca de 40 minutos depois, segundo relatos da vizinhança.

As chamas destruíram completamente o imóvel, de grande porte, com pelo menos dois andares, que estava trancado no momento do incêndio. Ainda não há confirmação se havia pessoas no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuam para evitar que o fogo se espalhe para imóveis vizinhos. Em menos de um ano, este é o segundo incêndio registrado no mesmo endereço.

Leia mais: VÍDEO: Incêndio destrói casa usada como fábrica de estofados em Manaus