Jornalista Ronaldo Tiradentes afirmou ter apurado a causa da morte do filho do prefeito de Manaus, ocorrida nesta sexta-feira.

O jornalista Ronaldo Tiradentes revelou, durante seu programa na manhã desta sexta-feira (23), que apurou a causa da morte de David Benedito, de 20 dias, filho do prefeito de Manaus, David Almeida, e da primeira-dama Izabelle Fontenelle.

Segundo ele, Benedito sofreu uma reação alérgica ao leite que estava consumindo. O quadro se agravou desde ontem, e o bebê acabou morrendo durante a madrugada.

“O que aconteceu foi uma indisposição alimentar, uma alergia alimentar causada por leite. Eu soube que o bebê tava tendo dificuldade de alimentação com o leite, esse tipo de leite comum que as crianças bebem, houve uma troca do leite por um leite antialérgico e houve uma reação intestinal que acabou resultando na morte prematura do bebê”, disse Tiradentes.

Morreu, na manhã desta sexta-feira (23), David Benedito, filho do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante). Além disso, o bebê tinha apenas 20 dias de vida. Segundo o próprio prefeito, a morte foi comunicada por meio de uma postagem nas redes sociais, acompanhada de uma foto do filho.

Em seguida, David Almeida publicou uma mensagem de despedida marcada pela fé. “Nossa gratidão a Deus pelo privilégio de termos tido conosco o nosso filho da promessa, David Benedito.

Foram os 20 dias mais felizes das nossas vidas. Eu e Izabelle estamos com o coração dilacerado. Deus nos deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor”, escreveu.

Além disso, o prefeito compartilhou uma citação bíblica do livro de Jó: “O Senhor o deu, o Senhor o tomou; bendito seja o nome do Senhor” (Jó 1:21). Até o momento, a família não divulgou a causa da morte.

Enquanto isso, em nota oficial, a Prefeitura de Manaus confirmou o falecimento ocorrido nesta sexta-feira e manifestou solidariedade à família. De acordo com a administração municipal, David Benedito, com menos de um mês de vida, era intensamente aguardado e amado pelos pais e familiares.

