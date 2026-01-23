Crueldade

Suspeito é procurado após matar o próprio filho de 3 anos; perícia aponta estrangulamento e descarta facadas

A perícia da Polícia Civil do Amazonas concluiu que Manoel, de 3 anos, morreu por asfixia mecânica após ser estrangulado e descartou a hipótese de morte por facadas, versão divulgada inicialmente após o crime em Manaus.

Apesar disso, o pai da criança, Fernando Batista de Melo, de 48 anos, segue foragido e é procurado pelas forças de segurança desde a noite de quinta-feira (22).

Desde então, a polícia mantém uma grande operação, com apoio de helicóptero e cães farejadores, para localizar o suspeito.

Versão inicial apontava facadas

Inicialmente, informações preliminares indicaram que a criança havia sido morta com golpes de faca. Essa versão ganhou força, sobretudo, após a circulação de um vídeo nas redes sociais. Nas imagens, Fernando aparece ameaçando a mãe do menino com uma faca horas antes do crime.

Na noite da ocorrência, o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), descreveu o cenário encontrado como extremamente impactante.

“Tentando me recuperar agora, pois vi uma situação que nunca tinha presenciado em toda a minha carreira”, afirmou o delegado no dia do crime.

Laudo muda entendimento do crime

No entanto, com o avanço das investigações, os peritos não identificaram lesões perfurocortantes nem sinais de ação contundente no corpo da criança. Dessa forma, o laudo apontou a asfixia mecânica como causa da morte.

Ainda assim, a polícia encontrou grande quantidade de sangue na cena do crime. Por isso, os agentes recolheram o material, que será submetido a exames de comparação genética para identificar a origem.

Além disso, o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Guilherme Torres, confirmou que o laudo técnico afastou a hipótese levantada nas primeiras horas do caso.

Motivação teria sido vingança

Segundo a investigação, Fernando matou o filho como forma de vingança contra a mãe da criança. De acordo com a polícia, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e se recusava a pagar pensão alimentícia.

O casal se separou no Natal de 2025. Poucos dias depois, no dia 1º de janeiro, Fernando deixou a residência. Enquanto isso, a ex-companheira permaneceu com dois filhos, sem receber apoio financeiro.

Na quinta-feira (22), por volta das 15h, Fernando foi até a casa da mulher. Durante a conversa, ela cobrou o pagamento da pensão e informou que buscaria a Justiça caso não houvesse acordo.

Diante disso, segundo a polícia, Fernando se exaltou, foi até a cozinha, pegou uma faca e passou a ameaçá-la. O episódio foi gravado em vídeo e repercutiu nas redes sociais.

Crime ocorreu na casa do avô

Apesar da discussão, a morte da criança ocorreu em outro endereço. Manoel estava na casa do avô paterno, localizada na rua São Marçal, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, onde costumava passar as quintas-feiras.

Por volta das 18h, Fernando levou o filho para o banheiro, dizendo que daria banho na criança. Como demorou a sair, o avô estranhou e passou a bater na porta.

Cerca de 30 minutos depois, Fernando abriu o banheiro. Em seguida, o avô encontrou o menino já morto.

Logo após o crime, o suspeito trancou o pai dentro da residência e fugiu em uma motocicleta.

Buscas e fuga

Posteriormente, a polícia encontrou a motocicleta usada na fuga abandonada no Parque Mosaico, na zona centro-oeste da capital. Equipes da Rocam, da Polícia Civil e da Polícia Militar atuaram no local e passaram a compartilhar as informações com outras forças de segurança.

Além disso, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas emprega um helicóptero nas buscas. A polícia acredita, inclusive, que Fernando esteja em fuga a pé.

Histórico do suspeito

Fernando Batista de Melo é natural do Rio de Janeiro, mora há mais de 20 anos em Manaus e possui familiares em Manacapuru. Conforme informou a Polícia Civil, ele responde a um processo por violência doméstica contra outra mulher.

Leia mais

Caçada a ‘pai monstro’ que matou filho de 3 anos em Manaus mobiliza helicóptero e cães farejadores

Saiba quem é o pai que matou filho de 4 anos a facadas em Manaus

Siga o portal EM TEMPO no Instagram