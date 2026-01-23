Procurado

O suspeito jogou a criança contra a parede e desferiu facadas após discussão com a esposa; o avô achou o corpo.

Manaus (AM) – As forças de segurança do Amazonas realizam buscas por Fernando Batista de Melo. De acordo com a Polícia Civil, ele matou o próprio filho, de apenas 4 anos, com requintes de crueldade. O crime bárbaro aconteceu na noite desta quinta-feira (22/1), em uma residência na Rua São Marçal, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

Dinâmica do crime e fuga em motocicleta

A princípio, Fernando estava recém-separado da companheira e residia temporariamente com o pai dele (o avô da criança). Segundo as investigações preliminares, o suspeito discutiu com a ex-esposa e decidiu se vingar atacando o próprio filho. Ele levou o menino para o banheiro, onde o jogou contra a parede com extrema força e desferiu diversas facadas.

Logo após cometer o assassinato, Fernando fugiu do local em uma motocicleta. Infelizmente, foi o próprio avô do menino quem encontrou o corpo do neto dentro do cômodo e acionou as autoridades. Por consequência da gravidade da cena, o delegado Fabio Silva, da DEHS, descreveu o caso como um dos mais chocantes de sua carreira.

Cerco policial na zona Norte

A Polícia Militar e a Polícia Civil realizam um cerco estratégico em toda cidade de Manaus. Com o intuito de capturar Fernando Batista de Melo rapidamente, os agentes monitoram as principais rotas de fuga e endereços de conhecidos. Além disso, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) mobilizou o efetivo para solucionar o caso.

Dessa maneira, a colaboração da população torna-se fundamental para localizar o paradeiro do suspeito. Portanto, se você tiver qualquer informação sobre Fernando, denuncie imediatamente pelos números 190 ou 181. A polícia garante o sigilo absoluto da denúncia e trabalha incansavelmente para que este crime de motivação fútil não fique impune.

VEJA VÍDEO DO DELEGADO FALANDO SOBRE O CASO

