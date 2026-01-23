Violência contra criança

Polícia acionou helicóptero da SSP-AM após encontrar a motocicleta do suspeito abandonada na Avenida do Futuro, no Parque Mosaico.

A polícia procura, desde a noite de quinta-feira (23), Fernando Batista de Melo, o “pai monstro” que matou o filho de 3 anos em Manaus. A caçada mobiliza helicóptero, cães farejadores e um grande efetivo na capital amazonense.

O crime ocorreu em uma residência na rua São Marçal, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

Além disso, a operação conta com o apoio de um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Ele pousou na Avenida do Futuro, no Parque Mosaico, zona Centro-Oeste da capital, após a motocicleta utilizada pelo suspeito ser encontrada abandonada.

Enquanto isso, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil intensificaram as diligências na região e passaram a usar cães farejadores nas buscas, inclusive em áreas de mata. Viaturas circulam pelos bairros e o Grupamento Aéreo da PM realiza sobrevoos na zona Norte, na tentativa de localizar o suspeito.

Nesta sexta-feira (23), as forças de segurança do Amazonas devem atualizar as informações sobre o caso durante uma coletiva de imprensa.

Sepultamento

A mãe do pequeno Manoel Franco de Melo Neto, de 3 anos, informou pelas redes sociais que o sepultamento ocorrerá no município de Beruri, interior do Amazonas. Ainda segundo a mãe, a família pediu privacidade neste momento de dor.

Relato impactante sobre a cena do crime

O delegado Fabio Silva descreveu uma cena de horror absoluto ao chegar ao endereço. Com cinco anos de experiência na Polícia Civil, ele afirmou que este foi o caso mais difícil que já periciou.

“Tentando me recuperar agora, pois vi uma situação que nunca tinha presenciado em toda a minha carreira”, disse o delegado.

Além disso, a investigação revelou detalhes cruéis sobre a dinâmica do infanticídio. Segundo a polícia, o pai teve uma discussão com a mãe da criança. Com o intuito de se vingar, ele levou o filho para o banheiro e o jogou contra a parede com extrema força.

O impacto quebrou a cabeça da vítima. Em seguida, o homem desferiu inúmeras facadas contra o filho.

“O pai discutiu com a mãe e, armado com uma faca, cometeu o crime. Ele levou o filho para o banheiro e jogou a criança contra a parede, causando uma fratura no crânio. O menino já estava quase morto quando o agressor desferiu inúmeras facadas contra ele”, disse o delegado.

Por fim, as forças de segurança seguem em diligências para capturar o suspeito e reforçam que qualquer informação deve ser comunicada imediatamente à polícia.

Leia mais: VÍDEO: Criança foi morta com diversas facadas pelo pai dentro de banheiro em Manaus