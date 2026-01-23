Diplomacia

Presidente argentino detalha avanços bilaterais e participação em Davos

O presidente da Argentina, Javier Milei, declarou em entrevista na quinta-feira (22) que mantém uma “relação adulta” com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a conversa, o entrevistador mencionou que Lula está em campanha eleitoral este ano e perguntou a Milei quais medidas estão sendo tomadas para estreitar os laços com o país vizinho.

Avanços no Mercosul e acordo com a União Europeia

Milei ressaltou que o vínculo entre Argentina e Brasil “é adulto e não se trata de um dilema ideológico ou de questões burocráticas”.

“Se analisarmos a situação, nós continuamos avançando, demos um grande impulso a esse processo, nós exercemos muita pressão dentro do Mercosul para que ele se torne mais flexível e dinâmico”, afirmou o presidente argentino.

Ele citou ainda as negociações que levaram à assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, firmado no sábado (17).

O tratado cria uma zona de livre comércio abrangendo 720 milhões de habitantes e resultará em um Produto Interno Bruto (PIB) combinado de US$ 22 trilhões, tornando-se o maior acordo comercial do mundo desse tipo.

Brincadeira sobre Lula e seus cachorros

Questionado sobre Lula, o entrevistador brincou se Milei daria o nome do presidente brasileiro a um de seus cachorros. O argentino riu e respondeu que “jamais daria o nome de alguém da esquerda”.

“Amo muito meus cachorros para insultá-los”, acrescentou ele.

Nesta semana, Milei se reuniu a outros líderes internacionais em Davos para participar da assinatura da Carta Constitutiva do Conselho de Paz, iniciativa criada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o Fórum Econômico Mundial.

Lula também foi convidado a integrar o conselho, mas ainda avalia a participação com cautela. Por fim, Trump comentou que espera que o brasileiro tenha um “grande papel” no grupo, ressaltando que gosta do petista.

