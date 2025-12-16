redes socias

Após vitória de José Antonio Kast no Chile, Javier Milei compartilha mapa ideológico da América do Sul que gera controvérsi

Após a eleição à Presidência no Chile, vencida pelo ultradireitista José Antonio Kast, o presidente argentino, Javier Milei, republicou em suas redes sociais uma imagem que retrata o Brasil e outros países sul-americanos governados por líderes de esquerda como uma favela. A Argentina e as nações lideradas por políticos associados à direita, por sua vez, aparecem como cidades futurísticas.

A postagem polêmica ocorreu na segunda-feira (15), no dia seguinte à vitória de Kast sobre a governista Jeannette Jara, no segundo turno da eleição chilena. Milei republicou a imagem de uma página satírica nos stories do Instagram, que desaparecem depois de 24 horas.

Em letras maiúsculas, a legenda do post diz que o povo sul-americano grita por liberdade.

“Basta de socialismo empobrecedor”, afirma a publicação na página. O líder argentino não escreveu comentários adicionais.

Milei ainda republicou outras imagens que mostram a América do Sul dividida. De um lado, aparecem Brasil, Colômbia, Guiana, Uruguai, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa, governados pela esquerda ou centro-esquerda, com exceção da Guiana Francesa, que pertence à França. Todos são retratados como regiões subdesenvolvidas.

Do outro lado, estão Argentina, Bolívia, Equador, Paraguai e Peru, com líderes associados à direita, além do Chile, retratados como regiões desenvolvidas.

Foto: Divulgação

Vitória de Kast equilibra mapa ideológico sul-americano

O resultado no Chile ajudou a equilibrar o mapa ideológico na América do Sul, que agora conta com seis líderes alinhados à direita e seis à esquerda.

Presidente mais à direita no Chile desde a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), Kast, 59, tentava, pela terceira vez, ser presidente. A ordem pública e o controle da imigração irregular foram temas decisivos para sua vitória no domingo.

Lula parabeniza Kast e reforça relações bilaterais

Próximo do atual presidente chileno, Gabriel Boric, de esquerda, Lula parabenizou Kast em suas redes sociais:

“Cumprimento Kast por sua eleição à Presidência do Chile e o povo chileno pela sua participação em um processo eleitoral democrático, transparente e ordenado”, escreveu o líder brasileiro.

“Seguiremos trabalhando com o novo governo chileno em favor do fortalecimento das excelentes relações bilaterais, dos sólidos laços econômico-comerciais que unem Brasil e Chile, pela integração regional e pela manutenção da América do Sul como zona de paz”, continuou Lula.

Outras eleições na América do Sul em 2025

Outras eleições também impactaram o cenário político sul-americano neste ano:

Equador: O direitista Daniel Noboa foi reeleito presidente em abril. Antes escolhido para um governo-tampão, ele assumiu um mandato de quatro anos ao derrotar a opositora Luisa González , de esquerda.

O direitista foi reeleito presidente em abril. Antes escolhido para um governo-tampão, ele assumiu um mandato de quatro anos ao derrotar a opositora , de esquerda. Guiana: Irfaan Ali , de centro-esquerda, foi reeleito em setembro.

, de centro-esquerda, foi reeleito em setembro. Suriname: O Parlamento elegeu Jennifer Geerlings-Simons , a primeira mulher presidente do país.

O Parlamento elegeu , a primeira mulher presidente do país. Peru: José Jerí , de direita, substituiu Dina Boluarte , que sofreu impeachment no último dia 10. Sétimo presidente do país desde 2016, ele prometeu adotar uma abordagem dura em relação ao crime.

, de direita, substituiu , que sofreu impeachment no último dia 10. Sétimo presidente do país desde 2016, ele prometeu adotar uma abordagem dura em relação ao crime. Bolívia: A vitória de Rodrigo Paz, de centro-direita, marcou em outubro o fim de quase 20 anos de domínio do MAS (Movimento ao Socialismo), partido cuja principal figura é Evo Morales.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

