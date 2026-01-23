chamado

Jesus chama discípulos. Os chamou: “segui-me”. Eles deixaram tudo, deixaram as redes e o seguiram

“Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram.” (Mt 4,12-23)

Jesus chama discípulos. Os chamou: “segui-me”. Eles deixaram tudo, deixaram as redes e o seguiram. Seguir: ouvir, deixar, iniciar um caminho novo. Seguir a Jesus é crer no que ele acreditou, dar importância ao que ele deu importância, interessar-se por aquilo que ele se interessou, defender a causa que ele defendeu, olhar as pessoas como ele olhou, aproximar-se dos necessitados como ele o fez, amar as pessoas indistintamente como ele amou, confiar no Pai como ele confiou, caminhar como ele caminhou, viver na esperança como ele viveu. Rezar como ele rezou, contemplar os pássaros do céu e os lírios do campo como ele contemplou. Seguir Jesus como fizeram tantos irmãos e irmãs nesses séculos: deixando-se tomar pela graça do Evangelho, a vida do Reino de Deus.

Como discípulos, discípulas, somos todos encontrados, chamados. Encontrados e chamados para seguir Jesus, para viver da sua Palavra, ser testemunhas do Reino de Deus.

Chamado é graça! Graça como dom; dom ofertado, entregue, oferecido que deseja ser cuidado, cultivado, anunciado. Como o chamado, a vocação é para a vida inteira um cuidado e cultivo continuo para que a vida do Crucificado-Ressuscitado se torne a razão da vida; também razão das dores, sofrimentos, da transformação. Dom recebido, cultivado, para que nossa vida seja tudo em Cristo. Como nos diz Paulo: “já não eu, mas Cristo vive em mim!”

O chamado de Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, a nos recordar que “farei de vós pescadores de homens”. Todos recebemos com eles uma missão. A vocação é missão, com os “Corações ardentes, pés a caminho”! Sim a vocação, que é uma missão, nasce da grandeza de um encontro que nos anima, aquece, e envia para anunciar a beleza da vida nova em Jesus Cristo. É esse “corações ardentes” que nos coloca a caminho. Quantos irmãos e irmãs que anunciam na catequese, nas pastorais, na vida familiar; quantos irmãos e irmãs testemunhando na vida familiar, quantos irmãos e irmãs testemunhando na missão na vida religiosa consagrada, quantos irmãos testemunhando saindo, encontrando como ministros ordenados. Quanto irmãos e irmãs anunciando e testemunhando nos ministérios não ordenados. Quantos irmãos e irmãs anunciando, evangelizando nas pastorais denominadas sociais, nas Caritas. Tudo no dom, na graça do chamado, da vocação: viver como Jesus viveu! Vocados e vocadas para que todos recebam o feliz anúncio de saber o quanto são amados e cuidados por Deus em Jesus Cristo.

O Evangelho da alegria que recebemos, é para ser semeado nos corações de todas as pessoas, em todas as culturas. Ou como diz São Marcos a “todas as criaturas”.

Cardeal Leonardo Steiner – Arcebispo de Manaus

