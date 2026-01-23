EX-BBB

Ex-BBB totaliza 4 processos por estupro

A defesa do ex-BBB Felipe Prior confirmou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação dele no caso de estupro ocorrido em 2014, em São Paulo.

A decisão é do dia 19 de dezembro e foi monocrática, ou seja, tomada por um único ministro. Segundo a defesa, não haverá manifestação no momento, mas ainda cabe recurso contra a decisão.

Prior havia sido condenado em julho de 2023, em primeira instância, a seis anos de prisão em regime semiaberto. Posteriormente, a pena foi ampliada para oito anos. O processo tramita em segredo de Justiça no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Denúncia relata violência durante carona

De acordo com a denúncia, em agosto de 2014, Felipe Prior teria oferecido carona à vítima e, durante o trajeto, praticado atos sem consentimento após parar o veículo em uma rua escura.

A vítima teria pedido para que ele parasse, mas a agressão só cessou depois que ela sofreu lesões e precisou de atendimento médico.

Com a decisão do STJ, a condenação segue mantida, mas o caso ainda pode ser analisado novamente caso a defesa apresente novo recurso.

Outros processos e absolvição

O ex-BBB responde a quatro processos por estupro. Ele foi absolvido em dois deles.

Em dezembro de 2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reverteu a condenação e absolveu Felipe Prior da acusação de estupro em Votuporanga, no interior paulista, ocorrido em fevereiro de 2015. Após recurso, a sentença foi anulada por falta de evidências.

O processo também tramita em segredo de Justiça, por isso nomes e informações adicionais permanecem em sigilo.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: BBB 26: discussão por suco de uva gera clima tenso no VIP