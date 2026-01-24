Dois dias de buscas

Fernando Batista se escondia em barranco na mata, onde policiais identificaram fogueira e garrafas usadas como abrigo.

Fernando Batista de Melo matou o próprio filho, Manoel Franco de Lima Neto, de 3 anos, na noite de quinta-feira (22), na zona norte de Manaus. A Polícia Civil prendeu o suspeito na madrugada deste sábado (24), dois dias após o crime, durante buscas na cidade.

O laudo pericial confirmou que a criança morreu por asfixia mecânica. Manoel não apresentava ferimentos provocados por arma branca. O crime aconteceu em uma kitnet no bairro Cidade de Deus, onde o menino estava com o pai.

Após o homicídio, Fernando fugiu. A polícia montou uma força-tarefa para localizá-lo e concentrou as buscas na zona oeste da capital. Durante a madrugada, policiais encontraram uma fogueira acesa em um barranco da avenida Esterllana, área de mata próxima ao Cemitério do Tarumã.

No local, os agentes acharam objetos como garrafas, o que indicava que o espaço vinha sendo usado como abrigo temporário. Os policiais passaram a monitorar a área e, pouco depois, perceberam movimentação na mata.

A equipe localizou Fernando escondido no local. Durante a abordagem, ele afirmou que fazia atividade física, mas estava descalço, excessivamente suado, com ferimentos aparentes e em estado de nervosismo, versão considerada incompatível pela polícia. O suspeito não resistiu à prisão.

Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), as escoriações no corpo do homem já existiam antes da abordagem e teriam sido provocadas por ele mesmo.

Após a prisão, Fernando foi levado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Durante o depoimento, ele afirmou que perdeu o controle no momento do crime.

“Foi um momento de raiva, algo muito ruim dentro de mim me dominou”, disse aos policiais.

O homem deve passar por audiência de custódia no Fórum Henoch Reis ainda neste sábado.

O crime

De acordo com a investigação, Fernando discutiu com a mãe da criança por motivos ainda não esclarecidos. Durante a briga, ele se trancou com o filho no banheiro da kitnet, arremessou o menino contra a parede, causando traumatismo craniano, e depois asfixiou a criança até a morte.

Vizinhos ouviram gritos vindos do imóvel e acionaram a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram Manoel já sem vida. Fernando fugiu em uma motocicleta logo após o crime.

Um vídeo gravado poucas horas antes do homicídio mostra o suspeito ameaçando a ex-esposa com uma faca. Nas imagens, ele grita contra a mulher enquanto segura a arma branca.

“É isso que tu quer acabar com a nossa vida? É isso que tu quer? Morrer”, diz Fernando no vídeo.

A ex-esposa pede para que ele pare com as ameaças.

“Para com isso, Fernando. Eu tô me metendo na tua vida? Eu quero que tu me ajude, Fernando, meu Deus do céu, para”, diz ela.

A mãe de Manoel informou que o corpo da criança será levado para o município de Beruri, a cerca de 173 quilômetros de Manaus, onde ocorrerá o sepultamento.

