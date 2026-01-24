Atenção

Os meteorologistas da Defesa Civil monitoram o tempo em tempo real e alertam para pancadas fortes que podem atingir diferentes zonas da cidade.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Defesa Civil Municipal (Sepdec), colocou a cidade em estado de atenção neste sábado (24/1) devido à possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes e raios, com validade até as 23h.

Os meteorologistas da Defesa Civil monitoram o tempo em tempo real e alertam para pancadas fortes que podem atingir diferentes zonas da cidade. As equipes de monitoramento e resposta estão de prontidão, atuando de forma integrada com outros órgãos da Prefeitura para atender possíveis ocorrências.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos números 199 (ligação gratuita) ou (92) 98802-3547 (WhatsApp).

A Prefeitura também recomenda que os moradores se cadastrem para receber alertas oficiais por SMS, enviando gratuitamente o CEP da residência para 40199. O serviço, oferecido pela Defesa Civil Nacional, envia informações em tempo real sobre riscos de desastres e orientações preventivas.

A Defesa Civil alerta ainda para cuidados básicos: evitar se abrigar sob árvores durante descargas elétricas, manter distância de postes e fiações e redobrar atenção ao trafegar em áreas com histórico de alagamento.

As equipes seguem em alerta máximo, acompanhando as condições do tempo e prontas para atender qualquer ocorrência imediatamente.

