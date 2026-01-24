Nova Olinda do Norte

De acordo com a polícia, o suspeito atraiu o menino para um local afastado onde cometeu o crime

Um jovem, de 19 anos, foi preso após estuprar um menino de 4 anos em Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas.

Segundo o delegado Bruno Rafael, as diligências tiveram início após o Conselho Tutelar encaminhar informações à Polícia Civil, depois de atender a mãe da vítima.

“A partir disso, a equipe policial iniciou as investigações, com a oitiva de testemunhas, levantamento de informações e solicitação de laudos técnicos, que subsidiaram a representação pela prisão temporária do suspeito, prontamente deferida pelo Poder Judiciário”, relatou o delegado.

De acordo com as investigações, o suspeito teria atraído o menino, no dia 30 de dezembro de 2025, para um local mais afastado, onde ele não costumava frequentar.

Conforme o delegado, o desaparecimento momentâneo da criança causou estranheza à irmã, que passou a procurá-lo. No local, a vítima foi encontrada em situação suspeita, relatando ter sido vítima de violência sexual.

“A irmã do menino, juntamente com uma vizinha, percebeu alterações físicas anormais na região íntima dele e acionou a mãe, que buscou apoio do Conselho Tutelar. O órgão, por sua vez, comunicou o fato à Polícia Civil”, detalhou Bruno Rafael.

Com base no conjunto probatório reunido durante as diligências, foi representada a prisão temporária do investigado, que foi cumprida em Nova Olinda do Norte, após diligências da equipe de investigação, com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

O preso será submetido à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

