A Polícia Militar do Amazonas apreendeu 193 tabletes de skunk e prendeu cinco pessoas — quatro homens e uma mulher — na sexta-feira (23), durante uma operação no Rio Negro. O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) coordenou a ação.
A equipe da Companhia de Operações Fluviais recebeu a informação de que uma lancha de passeio vinda da Colômbia seguia pelo Rio Negro em direção a Manaus transportando drogas.
Com base na denúncia, os policiais iniciaram as diligências e localizaram a embarcação por volta das 11h, nas proximidades da comunidade Ariaú, no Rio Ariaú.
Durante a abordagem, os militares encontraram os 193 tabletes de skunk no interior da lancha e confirmaram o transporte do entorpecente. A equipe também apreendeu a embarcação usada no crime.
Os policiais conduziram os cinco suspeitos, a droga e a lancha à Superintendência da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, onde o caso seguirá sob investigação.
Denúncia
A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar atividades criminosas pelo 190. A identidade do denunciante permanece em sigilo.
