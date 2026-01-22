Tráfico de drogas

Suspeito foi abordado durante ação no bairro Monte Sinai, na zona norte de Manaus.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu um homem, de idade não informada, após encontrar drogas escondidas na cueca dele durante uma revista pessoal. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (21), no bairro Monte Sinai, na zona norte de Manaus.

A equipe recebeu uma denúncia pelo linha-direta informando que um homem com camisa verde e boné cinza vendia drogas na rua Eldorado. Em seguida, os policiais foram ao local e localizaram o suspeito com as características descritas.

Durante a abordagem, os PMs encontraram um saco plástico transparente escondido na roupa íntima do homem. O material continha 63 pinos de cocaína, seis porções pequenas de crack, oito porções médias de maconha e R$ 49 em dinheiro.

Os policiais prenderam o suspeito em flagrante e o conduziram ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar atividades criminosas pelo telefone 190. A corporação garante o sigilo da identidade do denunciante.

