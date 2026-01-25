AGENDA CULTURAL

Evento marca aquecimento para o Galo de Manaus 2026 com atrações gratuitas e venda de ingressos.

Publicado em 25 de janeiro de 2026

Por EM TEMPO

Neste domingo (25), a partir das 16h30, o Galo de Manaus promove o primeiro “Esquenta do Galo”. O evento acontece na Botecaria, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na avenida Silves, no Distrito Industrial, antiga Bola da Suframa. A entrada é gratuita.

Além disso, o evento reúne atrações musicais e promoções para o público.

Atrações do Esquenta

Entre as atrações confirmadas estão:

Pagode dos Amigos

Ases do Pagode

DJ Evandro Jr.

Projeto Samba Xote, com participação especial de Sonatinha

Até as 19h, o público aproveita promoção de Spaten long neck em dobro.

Segundo o produtor cultural Theo Alves, a organização também preparou sorteios e ações especiais.

Sorteios e vendas no local

Durante o evento, o público encontra:

Sorteio de frevolês

Sorteio de copos personalizados do Galo de Manaus

Venda de ingressos da Área VIP Cheetos

Venda de camarotes

Além disso, Theo destaca que a pista do Galo de Manaus permanece totalmente gratuita. No entanto, o bloco oferece áreas exclusivas com 10 horas de open bar, que serão apresentadas durante o Esquenta.

Galo de Manaus 2026

O Galo de Manaus 2026 acontece no dia 17 de fevereiro, terça-feira de Carnaval, no Sambódromo. O evento terá 10 horas de programação gratuita, das 16h às 2h.

Neste ano, o bloco traz o tema:

“Axé, Boi-Bumbá, Capoeira, Frevo, Maracatu e Samba”.

Ao todo, mais de 20 atrações se apresentam em três palcos.

Line-up confirmado

Entre os nomes já anunciados estão:

Ases do Pagode

DJ Evandro Jr. e Banda

Rebecca Grana

Banda Frevião

Pororoca Atômica

Mikael Lucas

DJ Layla Abreu

Área VIP

Na Área VIP, com 10 horas de open bar, o público confere:

Vai Garotão

Samba na Veia

Pagode do Rodrigo

O ingresso custa R$ 150 (meia-entrada ou entrada solidária). O valor inclui frevolê e copo personalizado.

As vendas ocorrem nas lojas Nação Rubro Negra, nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma.

O open bar inclui água, refrigerante, cerveja, caipirinha e caipiroska.

Camarotes

Para quem prefere camarote, os valores são:

R$ 200 com open bar (meia ou solidária)

com open bar (meia ou solidária) R$ 100 sem open bar

Já a venda de camarotes fechados para até 30 pessoas ocorre pelo Instagram oficial do bloco: @galodemanaus.

