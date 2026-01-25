Neste domingo (25), a partir das 16h30, o Galo de Manaus promove o primeiro “Esquenta do Galo”. O evento acontece na Botecaria, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na avenida Silves, no Distrito Industrial, antiga Bola da Suframa. A entrada é gratuita.
Além disso, o evento reúne atrações musicais e promoções para o público.
Atrações do Esquenta
Entre as atrações confirmadas estão:
- Pagode dos Amigos
- Ases do Pagode
- DJ Evandro Jr.
- Projeto Samba Xote, com participação especial de Sonatinha
Até as 19h, o público aproveita promoção de Spaten long neck em dobro.
Segundo o produtor cultural Theo Alves, a organização também preparou sorteios e ações especiais.
Sorteios e vendas no local
Durante o evento, o público encontra:
- Sorteio de frevolês
- Sorteio de copos personalizados do Galo de Manaus
- Venda de ingressos da Área VIP Cheetos
- Venda de camarotes
Além disso, Theo destaca que a pista do Galo de Manaus permanece totalmente gratuita. No entanto, o bloco oferece áreas exclusivas com 10 horas de open bar, que serão apresentadas durante o Esquenta.
Galo de Manaus 2026
O Galo de Manaus 2026 acontece no dia 17 de fevereiro, terça-feira de Carnaval, no Sambódromo. O evento terá 10 horas de programação gratuita, das 16h às 2h.
Neste ano, o bloco traz o tema:
“Axé, Boi-Bumbá, Capoeira, Frevo, Maracatu e Samba”.
Ao todo, mais de 20 atrações se apresentam em três palcos.
Line-up confirmado
Entre os nomes já anunciados estão:
- Ases do Pagode
- DJ Evandro Jr. e Banda
- Rebecca Grana
- Banda Frevião
- Pororoca Atômica
- Mikael Lucas
- DJ Layla Abreu
Área VIP
Na Área VIP, com 10 horas de open bar, o público confere:
- Vai Garotão
- Samba na Veia
- Pagode do Rodrigo
O ingresso custa R$ 150 (meia-entrada ou entrada solidária). O valor inclui frevolê e copo personalizado.
As vendas ocorrem nas lojas Nação Rubro Negra, nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma.
O open bar inclui água, refrigerante, cerveja, caipirinha e caipiroska.
Camarotes
Para quem prefere camarote, os valores são:
- R$ 200 com open bar (meia ou solidária)
- R$ 100 sem open bar
Já a venda de camarotes fechados para até 30 pessoas ocorre pelo Instagram oficial do bloco: @galodemanaus.
