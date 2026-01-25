Brutalidade e covardia

Suspeito enviou áudio pedindo perdão ao filho no exterior após estrangular filho de 3 anos

Fernando Batista de Melo, de 48 anos, o pai suspeito de matar o próprio filho, Manoel, de 3 anos, enviou um áudio ao outro filho, que mora fora do Brasil, após o crime. A gravação foi divulgada neste sábado (24).

No áudio, Fernando diz:

“Eu sempre te amarei. Você é o melhor da minha vida, você e o Gabriel. Peço desculpas a você, ao seu irmão e à sua mãe. Mas aqui vão ser meus últimos dias. Peço perdão a você, a Deus, perdão a todo mundo, perdão ao meu pai e à minha mãe. Mas eu estou doente, não estou legal, estou com depressão.”

Prisão após cerco em área de mata

A Polícia Civil e outras forças de segurança prenderam Fernando na madrugada deste sábado (24), após operação integrada que durou mais de 30 horas.

Ele se escondeu em uma área de mata equivalente a 111 campos de futebol na avenida Esther Lanna, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. Para dificultar a abordagem, cavou buracos e tentou se proteger da chuva intensa. Equipes localizaram o suspeito ao identificar uma fogueira acesa.

No momento da abordagem, Fernando afirmou que praticava atividade física, mas se entregou sem resistência.

Crime e investigação

O crime ocorreu após o término do relacionamento de Fernando com a mãe da criança, encerrado em dezembro. Segundo a polícia:

Ele não aceitava a separação

Descumpria obrigações financeiras com os filhos

No dia do crime, foi à casa da ex-companheira armado com uma faca e fez ameaças

Horas depois, buscou Manoel na casa do próprio pai, alegando que daria banho na criança

O laudo pericial confirmou que Manoel morreu por asfixia mecânica e não apresentava ferimentos por arma branca.

Cortes nos braços e manipulação emocional

Durante a fuga, Fernando fez cortes superficiais nos próprios braços para simular uma tentativa de suicídio e criar a falsa impressão de vítima.

Em uma chamada de vídeo, ele mostrou os ferimentos ao filho que mora fora do país e pediu perdão. Segundo a polícia, o gesto tinha caráter de manipulação emocional, sem qualquer intenção real de tirar a própria vida.

O delegado-adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Adanor Porto, afirmou:

“Ele fez os cortes para tentar se passar por vítima. Em nenhum momento pensou em tirar a própria vida.”

Indiciamento e prisão

Fernando Batista de Melo está à disposição da Justiça e deve responder por homicídio triplamente qualificado, caracterizado por:

Motivo torpe

Meio cruel

Impossibilidade de defesa da vítima

A Polícia Civil informou que ele permanece em silêncio na delegacia, enquanto aguarda formalização do indiciamento.

