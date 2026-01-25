Fernando Batista de Melo, de 48 anos, o pai suspeito de matar o próprio filho, Manoel, de 3 anos, enviou um áudio ao outro filho, que mora fora do Brasil, após o crime. A gravação foi divulgada neste sábado (24).
No áudio, Fernando diz:
“Eu sempre te amarei. Você é o melhor da minha vida, você e o Gabriel. Peço desculpas a você, ao seu irmão e à sua mãe. Mas aqui vão ser meus últimos dias. Peço perdão a você, a Deus, perdão a todo mundo, perdão ao meu pai e à minha mãe. Mas eu estou doente, não estou legal, estou com depressão.”
Prisão após cerco em área de mata
A Polícia Civil e outras forças de segurança prenderam Fernando na madrugada deste sábado (24), após operação integrada que durou mais de 30 horas.
Ele se escondeu em uma área de mata equivalente a 111 campos de futebol na avenida Esther Lanna, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. Para dificultar a abordagem, cavou buracos e tentou se proteger da chuva intensa. Equipes localizaram o suspeito ao identificar uma fogueira acesa.
No momento da abordagem, Fernando afirmou que praticava atividade física, mas se entregou sem resistência.
Crime e investigação
O crime ocorreu após o término do relacionamento de Fernando com a mãe da criança, encerrado em dezembro. Segundo a polícia:
- Ele não aceitava a separação
- Descumpria obrigações financeiras com os filhos
- No dia do crime, foi à casa da ex-companheira armado com uma faca e fez ameaças
- Horas depois, buscou Manoel na casa do próprio pai, alegando que daria banho na criança
O laudo pericial confirmou que Manoel morreu por asfixia mecânica e não apresentava ferimentos por arma branca.
Cortes nos braços e manipulação emocional
Durante a fuga, Fernando fez cortes superficiais nos próprios braços para simular uma tentativa de suicídio e criar a falsa impressão de vítima.
Em uma chamada de vídeo, ele mostrou os ferimentos ao filho que mora fora do país e pediu perdão. Segundo a polícia, o gesto tinha caráter de manipulação emocional, sem qualquer intenção real de tirar a própria vida.
O delegado-adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Adanor Porto, afirmou:
“Ele fez os cortes para tentar se passar por vítima. Em nenhum momento pensou em tirar a própria vida.”
Indiciamento e prisão
Fernando Batista de Melo está à disposição da Justiça e deve responder por homicídio triplamente qualificado, caracterizado por:
- Motivo torpe
- Meio cruel
- Impossibilidade de defesa da vítima
A Polícia Civil informou que ele permanece em silêncio na delegacia, enquanto aguarda formalização do indiciamento.
