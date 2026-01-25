ACIDENTE

O veículo acabou atingindo um carro estacionado e o muro de uma residência

Uma motorista tentou parar um micro-ônibus com os braços neste sábado (24), no Parque das Nações, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. O veículo desgovernado atingiu um carro estacionado e o muro de uma residência, e o momento foi registrado por câmera de vigilância.

Nas imagens, é possível ver a condutora descendo do veículo e tentando, com os braços, frear o micro-ônibus, mas não conseguiu. O micro-ônibus continuou rolando até bater, e o impacto é claramente audível no vídeo.

Testemunhas disseram que a motorista esqueceu de puxar o freio de mão, o que provocou o acidente. Apesar do susto, ninguém se feriu, e os danos se limitaram ao carro e à residência.

O vídeo mostra a coragem e rapidez da motorista, que tentou impedir o acidente usando apenas a força dos braços, embora não tenha conseguido deter o veículo.

