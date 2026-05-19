Amazonas

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

O motociclista, Renato Teixeira de Jesus, de 38 anos, teve a cabeça partida ao meio em grave acidente com micro-ônibus, na manhã desta terça-feira (19/05), na Rua Independência, no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus.

O laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) aponta que a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico grave, provocado pelo impacto do acidente. O documento também registra fratura do crânio em diversos pedaços e deixou a massa encefálica espalhada na pista.

De acordo com testemunhas, Renato pilotava uma motocicleta modelo Twister 250, quando atingiu o micro-ônibus que realizava rota no momento do acidente. O motorista do micro fugiu sem prestar socorro.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

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