O Carnaval na Floresta começou com a Escolha da Corte 2026, realizada no sábado (24/01), no Mercado de Origem da Amazônia, Centro Histórico de Manaus. O evento reuniu mais de 40 representantes de escolas de samba da capital e mobilizou a comunidade do samba, marcando a abertura oficial do período carnavalesco.
A iniciativa foi organizada pela Liga Independente das Escolas de Samba de Manaus (Liesa), com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
Destaques do evento:
- Participantes: 41 candidatos das escolas de samba do Grupo Especial, Acesso A, Acesso B e independentes.
- Desfile: Todos foram conduzidos pela bateria oficial da Liesa. As torcidas compareceram com balões, faixas e muita animação.
- Autoridades: O secretário de Cultura, Caio André, reforçou que o Carnaval aproxima comunidades e agremiações e valoriza a cultura local.
- Presidente da Liesa, Roberto Simonetti: destacou que a Escolha da Corte marca o início do período carnavalesco e celebra a maior festa popular da cidade.
Resultados da Corte 2026:
- Passista Dourado: Roberto Rosas (Mocidade Independente de Aparecida).
- Passista de Ouro: Alexsandra Vitória (Reino Unido da Liberdade).
- Rei Momo: Ítalo Maia (A Grande Família).
- Rainha da Diversidade: Ariel Thompson (Andanças de Ciganos).
- Rainha do Carnaval: Rayssa Santos (Andanças de Ciganos), conquistando o título 10 anos após a primeira vitória.
Representatividade:
O concurso também destacou a diversidade, com a Rainha da Diversidade sendo escolhida entre candidatas LGBTQIA+, mostrando a inclusão no Carnaval de Manaus.
Próximos desfiles no Sambódromo:
- 12 de fevereiro, 21h: nove escolas do Grupo de Acesso B.
- 13 de fevereiro, 21h: nove escolas do Grupo de Acesso A.
- 14 de fevereiro, 20h: oito escolas do Grupo Especial disputam o título de campeã do Carnaval de Manaus.
O evento reforça a tradição e a importância do samba, do batuque e da dança como formas de cultura, resistência e celebração popular na capital amazonense.
