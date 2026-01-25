Liesa

Rainhas do Carnaval e da Diversidade, Rei Momo e Passistas de Ouro e Dourado foram escolhidos em evento realizado no sábado (24)

O Carnaval na Floresta começou com a Escolha da Corte 2026, realizada no sábado (24/01), no Mercado de Origem da Amazônia, Centro Histórico de Manaus. O evento reuniu mais de 40 representantes de escolas de samba da capital e mobilizou a comunidade do samba, marcando a abertura oficial do período carnavalesco.

A iniciativa foi organizada pela Liga Independente das Escolas de Samba de Manaus (Liesa), com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Destaques do evento:

Participantes: 41 candidatos das escolas de samba do Grupo Especial, Acesso A, Acesso B e independentes.

41 candidatos das escolas de samba do Grupo Especial, Acesso A, Acesso B e independentes. Desfile: Todos foram conduzidos pela bateria oficial da Liesa. As torcidas compareceram com balões, faixas e muita animação.

Todos foram conduzidos pela bateria oficial da Liesa. As torcidas compareceram com balões, faixas e muita animação. Autoridades: O secretário de Cultura, Caio André, reforçou que o Carnaval aproxima comunidades e agremiações e valoriza a cultura local.

O secretário de Cultura, Caio André, reforçou que o Carnaval aproxima comunidades e agremiações e valoriza a cultura local. Presidente da Liesa, Roberto Simonetti: destacou que a Escolha da Corte marca o início do período carnavalesco e celebra a maior festa popular da cidade.

Resultados da Corte 2026:

Passista Dourado: Roberto Rosas (Mocidade Independente de Aparecida).

Roberto Rosas (Mocidade Independente de Aparecida). Passista de Ouro: Alexsandra Vitória (Reino Unido da Liberdade).

Alexsandra Vitória (Reino Unido da Liberdade). Rei Momo: Ítalo Maia (A Grande Família).

Ítalo Maia (A Grande Família). Rainha da Diversidade: Ariel Thompson (Andanças de Ciganos).

Ariel Thompson (Andanças de Ciganos). Rainha do Carnaval: Rayssa Santos (Andanças de Ciganos), conquistando o título 10 anos após a primeira vitória.

Representatividade:

O concurso também destacou a diversidade, com a Rainha da Diversidade sendo escolhida entre candidatas LGBTQIA+, mostrando a inclusão no Carnaval de Manaus.

Próximos desfiles no Sambódromo:

12 de fevereiro, 21h: nove escolas do Grupo de Acesso B.

nove escolas do Grupo de Acesso B. 13 de fevereiro, 21h: nove escolas do Grupo de Acesso A.

nove escolas do Grupo de Acesso A. 14 de fevereiro, 20h: oito escolas do Grupo Especial disputam o título de campeã do Carnaval de Manaus.

O evento reforça a tradição e a importância do samba, do batuque e da dança como formas de cultura, resistência e celebração popular na capital amazonense.

Leia mais

Escolha da Corte marca abertura oficial do Carnaval de Manaus