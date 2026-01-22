Carnaval na Floresta

Evento acontece neste sábado (22), às 16h, no Mercado de Origem da Amazônia, e marca a abertura oficial do Carnaval na capital

A abertura oficial do Carnaval de Manaus 2026 acontece neste sábado (22) com a Escolha da Corte do Carnaval, evento que integra a programação do Carnaval na Floresta. A cerimônia será realizada no Mercado de Origem da Amazônia, no Centro da cidade, a partir das 16h. Os ingressos custam entre R$ 45 e R$ 150.

O evento conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e é coordenado pela Liga Independente das Escolas de Samba de Manaus (Liesa).

Concurso da Corte do Carnaval é aberto ao público

Em concurso aberto ao público em geral, serão escolhidos os novos integrantes da Corte do Carnaval de Manaus: Rainha do Carnaval, Rei Momo, Rainha da Diversidade, Passista de Ouro e Passista Dourado.

A premiação total inclui R$ 15 mil para a Rainha do Carnaval, R$ 10 mil para o Rei Momo, R$ 5 mil para a Rainha da Diversidade e R$ 3 mil para cada um dos títulos de Passista de Ouro e Passista Dourado.

As inscrições seguem abertas até esta quinta-feira (22/01) e podem ser feitas pelo WhatsApp (92) 99216-4399.

Governo do Amazonas reforça valorização do Carnaval

O apoio do Governo do Amazonas ao evento fortalece iniciativas que preservam a tradição carnavalesca, incentivam novos talentos e consolidam o Carnaval como patrimônio cultural e vetor de desenvolvimento social e econômico.

De acordo com o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Caio André, o apoio à Escolha da Corte integra uma política pública de valorização da festa.

“O Carnaval de Manaus é uma manifestação que envolve identidade, geração de renda e fortalecimento da cultura popular. Apoiar a Escolha da Corte é reconhecer os artistas, estimular novos talentos e garantir que essa tradição continue viva, diversa e acessível à população”, destacou Caio André.

Foto: Divulgação

Gravação de audiovisual e programação cultural

Além da escolha da Corte, o público poderá acompanhar a gravação do audiovisual “Arlindinho das Antigas”, com realização da M1 Eventos. O projeto revisita grandes clássicos do samba e do pagode, reunindo sucessos que marcaram época e celebram a memória musical brasileira.

A realização no Mercado de Origem da Amazônia contribui para a ocupação cultural de espaços históricos da cidade, ampliando o acesso democrático à arte e ao entretenimento.

Os ingressos estão disponíveis nas plataformas BaladApp e Oba! Ingressos, além de pontos físicos nos shoppings Manauara e Millennium.

A ação reafirma o compromisso do Governo do Amazonas em promover, valorizar e fortalecer o Carnaval como uma das maiores expressões da cultura popular do estado, incentivando a geração de emprego e renda, a inclusão, a diversidade e a ocupação cultural dos espaços públicos.

Leia mais: Harry Styles anuncia shows no Brasil com nova turnê mundial