A partir desta segunda-feira (26/01), familias de Manaus passam a receber o Gás do Povo, programa federal que oferece vale para recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 kg. Nesta segunda fase, o programa inclui 950 mil novas famílias em 17 capitais, garantindo acesso seguro e limpo à energia para cozinhar.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o Gás do Povo deve atingir 15 milhões de famílias em todo o país até março, substituindo o Auxílio Gás, que beneficiava cerca de 4,4 milhões de famílias a cada dois meses.
O ministro Wellington Dias ressalta o impacto direto no orçamento das famílias:
“O benefício alivia o orçamento familiar dos mais pobres, que podem destinar o dinheiro que gastariam no botijão para comprar alimentos ou suprir outra necessidade básica.”
Vantagens do programa
- Reduz o uso de alternativas perigosas, como lenha, carvão e querosene;
- Diminui riscos de doenças respiratórias e queimaduras;
- Garante acesso a energia limpa e segura;
- Alivia o orçamento doméstico das famílias de baixa renda.
Quem tem direito ao benefício em Manaus
Para receber o Gás do Povo, a família precisa:
- Ser beneficiária do Bolsa Família;
- Ter ao menos duas pessoas no núcleo familiar;
- Ter renda per capita de até meio salário-mínimo;
- Estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses;
- Ter o CPF do Responsável Familiar regular.
Como usar o vale
As famílias podem utilizar o benefício de quatro formas:
- Pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo;
- Pelo Cartão do Bolsa Família com chip;
- Pelo cartão de débito da Caixa;
- Informando o CPF do Responsável Familiar na maquininha da revenda, recebendo código via SMS.
Onde consultar o benefício
- Aplicativo Meu Social – Gás do Povo (Android e iOS);
- Página oficial do Gás do Povo no site do MDS;
- Portal Cidadão Caixa;
- Caixa Cidadão: 0800-726-0207.
Canais para dúvidas
- Disque Social 121 (MDS);
- FalaBR, do Governo Federal;
- SAC Caixa: 0800-726-0101.
Próximos passos do programa
- Expansão para todos os 5.571 municípios do país até março;
- Atendimento a 15 milhões de famílias nos próximos dois meses;
- Substituição definitiva do antigo Auxílio Gás, com foco na recarga direta do botijão.
Leia mais
‘A Zona Franca de Manaus é o grande motor da economia da Amazônia’, diz Bosco Saraiva