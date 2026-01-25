Benefício

Programa oferece recarga gratuita de botijão de 13 kg e atende famílias cadastradas no Bolsa Família em Manaus e outras capitais.

A partir desta segunda-feira (26/01), familias de Manaus passam a receber o Gás do Povo, programa federal que oferece vale para recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 kg. Nesta segunda fase, o programa inclui 950 mil novas famílias em 17 capitais, garantindo acesso seguro e limpo à energia para cozinhar.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o Gás do Povo deve atingir 15 milhões de famílias em todo o país até março, substituindo o Auxílio Gás, que beneficiava cerca de 4,4 milhões de famílias a cada dois meses.

O ministro Wellington Dias ressalta o impacto direto no orçamento das famílias:

“O benefício alivia o orçamento familiar dos mais pobres, que podem destinar o dinheiro que gastariam no botijão para comprar alimentos ou suprir outra necessidade básica.”

Vantagens do programa

Reduz o uso de alternativas perigosas, como lenha, carvão e querosene ;

; Diminui riscos de doenças respiratórias e queimaduras ;

; Garante acesso a energia limpa e segura ;

; Alivia o orçamento doméstico das famílias de baixa renda.

Quem tem direito ao benefício em Manaus

Para receber o Gás do Povo, a família precisa:

Ser beneficiária do Bolsa Família ;

; Ter ao menos duas pessoas no núcleo familiar;

no núcleo familiar; Ter renda per capita de até meio salário-mínimo ;

; Estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses;

nos últimos 24 meses; Ter o CPF do Responsável Familiar regular.

Como usar o vale

As famílias podem utilizar o benefício de quatro formas:

Pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo ;

; Pelo Cartão do Bolsa Família com chip;

com chip; Pelo cartão de débito da Caixa ;

; Informando o CPF do Responsável Familiar na maquininha da revenda, recebendo código via SMS.

Onde consultar o benefício

Aplicativo Meu Social – Gás do Povo (Android e iOS);

(Android e iOS); Página oficial do Gás do Povo no site do MDS;

no site do MDS; Portal Cidadão Caixa ;

; Caixa Cidadão: 0800-726-0207.

Canais para dúvidas

Disque Social 121 (MDS) ;

; FalaBR , do Governo Federal;

, do Governo Federal; SAC Caixa: 0800-726-0101.

Próximos passos do programa

Expansão para todos os 5.571 municípios do país até março ;

; Atendimento a 15 milhões de famílias nos próximos dois meses;

nos próximos dois meses; Substituição definitiva do antigo Auxílio Gás, com foco na recarga direta do botijão.

