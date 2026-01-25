A partir desta segunda-feira (26/01), familias de Manaus passam a receber o Gás do Povo, programa federal que oferece vale para recarga gratuita do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 kg. Nesta segunda fase, o programa inclui 950 mil novas famílias em 17 capitais, garantindo acesso seguro e limpo à energia para cozinhar.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o Gás do Povo deve atingir 15 milhões de famílias em todo o país até março, substituindo o Auxílio Gás, que beneficiava cerca de 4,4 milhões de famílias a cada dois meses.

O ministro Wellington Dias ressalta o impacto direto no orçamento das famílias:

“O benefício alivia o orçamento familiar dos mais pobres, que podem destinar o dinheiro que gastariam no botijão para comprar alimentos ou suprir outra necessidade básica.”

Vantagens do programa

  • Reduz o uso de alternativas perigosas, como lenha, carvão e querosene;
  • Diminui riscos de doenças respiratórias e queimaduras;
  • Garante acesso a energia limpa e segura;
  • Alivia o orçamento doméstico das famílias de baixa renda.

Quem tem direito ao benefício em Manaus

Para receber o Gás do Povo, a família precisa:

  • Ser beneficiária do Bolsa Família;
  • Ter ao menos duas pessoas no núcleo familiar;
  • Ter renda per capita de até meio salário-mínimo;
  • Estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses;
  • Ter o CPF do Responsável Familiar regular.

Como usar o vale

As famílias podem utilizar o benefício de quatro formas:

  • Pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo;
  • Pelo Cartão do Bolsa Família com chip;
  • Pelo cartão de débito da Caixa;
  • Informando o CPF do Responsável Familiar na maquininha da revenda, recebendo código via SMS.

Onde consultar o benefício

  • Aplicativo Meu Social – Gás do Povo (Android e iOS);
  • Página oficial do Gás do Povo no site do MDS;
  • Portal Cidadão Caixa;
  • Caixa Cidadão: 0800-726-0207.

Canais para dúvidas

  • Disque Social 121 (MDS);
  • FalaBR, do Governo Federal;
  • SAC Caixa: 0800-726-0101.

Próximos passos do programa

  • Expansão para todos os 5.571 municípios do país até março;
  • Atendimento a 15 milhões de famílias nos próximos dois meses;
  • Substituição definitiva do antigo Auxílio Gás, com foco na recarga direta do botijão.

Leia mais

‘A Zona Franca de Manaus é o grande motor da economia da Amazônia’, diz Bosco Saraiva