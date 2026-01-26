Futuro político

Governador do Amazonas afirma que só discutirá futuro político mais adiante e reforça prioridade na gestão estadual

Durante entrevista concedida à Rede Tiradentes, nesta segunda-feira (26), o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), comentou as especulações sobre as Eleições Gerais de 2026.

De acordo com ele, neste momento, o foco permanece no cumprimento do mandato à frente do Executivo estadual. “Meu mandato vai até 5 de janeiro de 2027”, declarou.

O posicionamento ocorre enquanto lideranças políticas do Amazonas já se manifestam publicamente sobre possíveis candidaturas para o próximo pleito.

Enquanto isso, Wilson Lima evita antecipar debates sobre seu futuro político e não confirma se pretende disputar outro cargo eletivo.

Cenário político e opções legais

Do ponto de vista legal, o governador possui duas alternativas. Primeiro, pode concluir o mandato até o fim, encerrando a gestão em 5 de janeiro de 2027.

Por outro lado, pode se afastar do cargo dentro do prazo previsto pela legislação eleitoral para concorrer a uma vaga no Congresso Nacional, seja como deputado federal ou senador.

Até o momento, Wilson Lima não indica qual decisão pretende tomar. Durante a entrevista, ele reforçou que foi eleito para cumprir integralmente o mandato e destacou a prioridade dada às ações administrativas do governo.

“Aqui a gente tem que cumprir a nossa missão. A gente foi eleito aqui pra cumprir a missão de melhorar a vida das pessoas. Enquanto tem muita gente aí escolhendo o caminho do palanque, a gente escolhe o caminho da rua pavimentada, o caminho da saúde, o caminho da segurança pública pra melhorar a vida das pessoas”, afirmou Wilson Lima.

Prazo para desincompatibilização

Caso opte por concorrer nas Eleições Gerais de 2026, o governador deverá se desincompatibilizar do cargo até 4 de abril de 2026, respeitando o prazo legal de seis meses antes do pleito, marcado para 4 de outubro de 2026.

Apesar da proximidade da data-limite, Wilson Lima afirmou que o tema ainda não integra a pauta interna do governo. “Essa questão de política a gente vai tratar mais lá na frente”, concluiu.

