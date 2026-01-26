Samba

Escola do Educandos transforma programas sociais do Governo do Amazonas em enredo e intensifica ensaios para o desfile

Com a proximidade do Carnaval 2026, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Cidade Alta, tradicional agremiação do bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus, intensifica a rotina de ensaios para o desfile do Grupo de Acesso, marcado para o dia 13 de fevereiro.

O enredo escolhido para este ano destaca programas sociais do Governo do Amazonas implementados na comunidade, responsáveis por mudanças significativas na região e na qualidade de vida dos moradores.

O tema é “A transformação: da degradação à dignidade, o sonho se tornou realidade e, no raiar de um novo dia, Cidade Alta explode de alegria”. O enredo tem como base ações realizadas no bairro por meio do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+).

As intervenções incluem obras de urbanização, saneamento básico e a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), considerada a maior da região Norte em capacidade. As obras são apontadas como fatores determinantes para a melhoria das condições de saúde e de vida no bairro.

Programas estaduais ganham destaque no desfile

O enredo também faz referência a iniciativas como o Amazonas Meu Lar, programa que viabiliza o acesso à moradia, especialmente para famílias em situação de vulnerabilidade, além do Ilumina+ Amazonas, responsável pela modernização do sistema de iluminação pública em diferentes regiões do estado.

Os programas citados são desenvolvidos pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGE) e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

O secretário de ambos os órgãos, Marcellus Campêlo, considera uma honra a homenagem feita pela escola às ações desenvolvidas sob a liderança do governador Wilson Lima.

“É uma indicação de que estamos trilhando o caminho certo e que as ações têm impactado positivamente na vida das pessoas. Só temos a agradecer por esse reconhecimento”, ressaltou.

Comunidade inspira narrativa da escola

Segundo o presidente da Acadêmicos da Cidade Alta, a escolha do enredo reflete a história recente da comunidade do Educandos.

“Esse tema nasce da vivência do nosso povo. O Educandos sentiu na prática os efeitos de programas como o Prosamin+, o Amazonas Meu Lar e o Ilumina+. A escola entendeu que era o momento de transformar essa realidade em narrativa, reconhecendo políticas públicas que transformaram a vida das famílias do bairro”, afirma.

Estrutura do desfile no Sambódromo

Para o Sambódromo, a Cidade Alta levará cerca de 1,6 mil brincantes, distribuídos em 16 alas. O desfile contará com comissão de frente formada por 15 componentes, acompanhada de um módulo alegórico, além dos carros abre-alas e fecha-alas.

A escola também apresentará alas das baianas, de Amigos, de passistas, de compositores e da diretoria, além de três casais de mestre-sala e porta-bandeira, bateria com aproximadamente 150 ritmistas e equipe de harmonia com cerca de 100 componentes.

Ensaios em ritmo acelerado

Os ensaios acontecem todas as quartas-feiras, a partir das 19h, na nova sede administrativa da escola, no bairro Educandos. No local, a Acadêmicos da Cidade Alta realiza ensaios de canto, bateria, harmonia e evolução, além da apresentação de protótipos e do alinhamento dos quesitos que irão compor o desfile.

A fase atual marca o momento em que o enredo passa a ser trabalhado de forma integrada entre os diferentes segmentos da escola, consolidando, nos ensaios, a narrativa que será levada à avenida.

