Desde 2021, o Tricolor soma 12 vitórias no Fla-Flu e lidera o ranking de triunfos sobre o Rubro-Negro no período

O primeiro Fla-Flu de 2026 reforçou uma tendência observada ao longo da década. Desde 2021, o Fluminense é o clube que mais venceu o Flamengo no futebol brasileiro, consolidando-se como o adversário que mais impôs dificuldades ao Rubro-Negro no período.

Nesse intervalo, o Tricolor somou 12 vitórias sobre o Flamengo, número superior ao registrado contra qualquer outro rival. Na sequência aparecem Athletico-PR e Atlético-MG, com cinco triunfos cada, seguidos por Botafogo, Fortaleza e São Paulo, todos com quatro vitórias.

Retrospecto do clássico mostra equilíbrio, com vantagem tricolor

Desde 2021, Fluminense e Flamengo se enfrentaram 29 vezes, com 12 vitórias tricolores, 9 rubro-negras e 8 empates. No saldo de gols, a vantagem também é do Fluminense: 30 a 27.

Embora o confronto apresente equilíbrio, o Tricolor construiu vantagem em um período marcado por forte assimetria financeira entre os clubes.

Ranking de vitórias sobre o Flamengo desde 2021

Clubes que mais venceram o Flamengo no período:

Fluminense: 12 vitórias

Athletico-PR: 5

Atlético-MG: 5

Botafogo: 4

Fortaleza: 4

São Paulo: 4

Sequências marcantes e títulos estaduais

Mesmo com investimento inferior ao do rival, o Fluminense transformou competitividade em resultado dentro de campo. A vitória deste domingo (25), no Maracanã, além de abrir a temporada de clássicos em 2026, reafirmou o Tricolor como o principal obstáculo do Flamengo na década.

O retrospecto recente mostra clássicos de placares curtos, jogos truncados e decisões em detalhes. Ainda assim, o Fluminense conseguiu se impor em confrontos diretos, mesmo diante de elencos mais caros.

A maior sequência de vitórias tricolores ocorreu entre 2021 e 2022, período que incluiu o título do Campeonato Carioca de 2022. Na ocasião, o Fluminense venceu quatro confrontos seguidos e permaneceu invicto por quase dez meses. Em 2023, o clube voltou a superar o rival e conquistou mais um título estadual.

Eliminação na Copa do Brasil foi ponto fora da curva

O momento mais negativo do período ocorreu na Copa do Brasil de 2023. Após empate sem gols no jogo de ida, o Flamengo venceu por 2 a 0 no Maracanã e eliminou o Fluminense como mandante.

Recorte recente mantém equilíbrio

Nos últimos cinco Fla-Flus, cada equipe venceu duas vezes, além de um empate. O Fluminense venceu os dois confrontos mais recentes, ambos por 2 a 1, quando Filipe Luís comandava o Flamengo. Nessas partidas, o técnico Fernando Zubeldía levou vantagem nos dois duelos diretos.

Próximo compromisso do Fluminense

Após vencer o Flamengo por 2 a 1, o Fluminense volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Grêmio na quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), pela primeira rodada da competição. Com o resultado, o Tricolor chegou a nove pontos e assumiu a liderança do Grupo A.

*Com informações Lance

