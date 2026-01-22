Rubro-Negro

Clube brasileiro mantém posição no ranking da Deloitte e amplia receitas fora da Europa

O Flamengo voltou a registrar um marco relevante fora de campo. Pelo segundo ano consecutivo, o clube aparece entre os 30 times com maior faturamento do futebol mundial na temporada 2024/25, segundo o relatório Deloitte Football Money League.

A publicação analisa as receitas dos clubes temporada por temporada com base em três pilares: matchday (bilheteria), direitos de transmissão e receitas comerciais.

Receita cresce e reforça presença no ranking global

Com 202,7 milhões de euros arrecadados (cerca de R$ 1,26 bilhão), o Flamengo ocupa a 29ª colocação do ranking, repetindo a presença registrada na edição anterior. Na temporada 2023/24, o clube havia ficado em 30º lugar, com 198,2 milhões de euros.

Assim, o desempenho indica não apenas permanência no grupo, mas também crescimento de receita em relação ao ciclo anterior.

Clube se destaca fora do eixo europeu

O resultado ganha ainda mais relevância por se tratar de um clube fora da Europa. Segundo projeções da própria Deloitte na análise de 2023/24, o Flamengo já aparecia como um dos clubes não europeus com maior potencial de crescimento de receita nas edições seguintes, impulsionado principalmente pela participação no Mundial de Clubes de 2025.

Um mercado global em expansão

O relatório aponta que a temporada 2024/25 estabeleceu novos recordes. Pela primeira vez, os 20 clubes mais ricos do mundo ultrapassaram juntos a marca de 12 bilhões de euros, alcançando € 12,4 bilhões (aproximadamente R$ 77,4 bilhões), crescimento de 11% em relação ao ciclo anterior.

O Real Madrid manteve a liderança e, pelo segundo ano seguido, tornou-se o único clube a superar 1 bilhão de euros em faturamento, chegando próximo a 1,2 bilhão. Somente em receitas comerciais, o clube espanhol arrecadou 594 milhões de euros, valor que, isoladamente, já o colocaria entre os dez maiores do ranking.

Receitas comerciais lideram crescimento do futebol mundial

De maneira geral, as três principais fontes de receita — bilheteria (€ 2,4 bilhões), transmissão (€ 4,7 bilhões) e comercial (€ 5,3 bilhões) — atingiram seus maiores patamares históricos.

As receitas comerciais, inclusive, superaram pela primeira vez a marca de € 5 bilhões, consolidando-se como o principal motor financeiro do futebol de elite.

A Deloitte destaca uma mudança clara no modelo de negócios dos clubes, com maior exploração de marcas, estádios fora dos dias de jogo e experiências de entretenimento, como hotéis, restaurantes, lojas e eventos. Dessa forma, os clubes reduzem a dependência exclusiva dos resultados em campo.

Onde o Flamengo se encaixa nesse cenário

Mesmo distante dos valores das principais potências europeias, o Flamengo se destaca ao superar clubes tradicionais da Ligue 1, Serie A e Premier League.

Além disso, o desempenho financeiro reflete o momento vivido no Brasil. Em 2025, o clube registrou o maior faturamento da história do futebol brasileiro, com R$ 2,1 bilhões em receita, superando a previsão orçamentária inicial de R$ 1,6 bilhão.

Grande parte desse crescimento veio da venda de jogadores, que somou R$ 545 milhões, acima do previsto. Transferências como as de Wesley (Roma), Gerson (Zenit) e Carlos Alcaraz (Everton) lideraram os valores. As conquistas do Brasileirão e da Libertadores também impulsionaram receitas com premiações.

O clube encerrou o período com caixa livre positivo de R$ 218 milhões e atingiu 118 mil sócios-torcedores, crescimento de 64%. O programa gerou R$ 88,1 milhões, reforçando a consolidação da marca Flamengo no cenário global.

Ranking completo (1° ao 30°)

1.

Real Madrid – 1,161 bilhão de euros

2.

Barcelona – 974,8 milhões de euros

3.

Bayern de Munique – 860,6 milhões de euros

4.

Paris Saint-Germain – 837 milhões de euros

5.

Liverpool – 836,1 milhões de euros

6.

Manchester City – 829,3 milhões de euros

7.

Arsenal – 821,7 milhões de euros

8.

Manchester United – 793,1 milhões de euros

9.

Tottenham – 672,6 milhões de euros

10.

Chelsea – 584,1 milhões de euros

11.

Inter de Milão – 537,5 milhões de euros

12.

Borussia Dortmund – 531,3 milhões de euros

13.

Atlético de Madrid – 454,5 milhões de euros

14.

Aston Villa – 450,2 milhões de euros

15.

Milan – 410,4 milhões de euros

16.

Juventus – 401,7 milhões de euros

17.

Newcastle – 398,4 milhões de euros

18.

Stuttgart – 296,3 milhões de euros

19.

Benfica – 283,4 milhões de euros

20.

West Ham – 276 milhões de euros

21.

Eintracht Frankfurt – 269,9 milhões de euros

22.

Brighton – 238,7 milhões de euros

23.

Everton – 234 milhões de euros

24.

Crystal Palace – 232,5 milhões de euros

25.

Bournemouth – 218,5 milhões de euros

26.

Roma – 216,3 milhões de euros

27.

Wolverhampton – 206,3 milhões de euros

28.

Brentford – 206 milhões de euros

29.

Flamengo – 202,7 milhões de euros

30.

Olympique de Marselha – 188,7 milhões de euros

